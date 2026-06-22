Η ForceVisibility δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να παρακολουθούν, να μετρούν και να βελτιώνουν την παρουσία τους στις απαντήσεις των σύγχρονων AI συστημάτων

Η Aboutnet, digital agencies στην Ελλάδα με 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας και καινοτομίας, ανακοίνωσε τη στρατηγική της συνεργασία με την πλατφόρμα ForceVisibility, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εμπορική της διάθεση στην ελληνική αγορά.

Η ForceVisibility αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα AI Visibility Optimization, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να παρακολουθούν, να μετρούν και να βελτιώνουν την παρουσία τους στις απαντήσεις των σύγχρονων AI συστημάτων, όπως ChatGPT, Google Gemini και Perplexity.

Από το SEO στο AI Visibility

Το digital marketing εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι χρήστες δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, αλλά λαμβάνουν απαντήσεις απευθείας από τεχνητή νοημοσύνη.

Η ForceVisibility επιτρέπει:

Μέτρηση του AI Visibility ενός brand

Παρακολούθηση εμφανίσεων σε LLMs

Ανάλυση ανταγωνισμού

Εντοπισμό mentions και citations

Βελτιστοποίηση στρατηγικής περιεχομένου για AI

Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο το μέλλον.

Η Aboutnet, αξιοποιώντας την εμπειρία των 26 ετών και το ισχυρό πελατολόγιό της, ενσωματώνει τη ForceVisibility στις υπηρεσίες της, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα νέο, κρίσιμο πεδίο του digital marketing.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως πρωτοπόρου στον χώρο.

Ο Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO της Aboutnet, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποκτούν προβολή. Με τη ForceVisibility φέρνουμε στην ελληνική αγορά ένα εργαλείο που επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν παρουσία εκεί όπου πλέον διαμορφώνονται οι αποφάσεις: μέσα στις απαντήσεις των AI.»