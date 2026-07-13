Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Aboutnet να επενδύει σε συνεργασίες με ισχυρά ελληνικά brands που διαθέτουν εξαγωγικό χαρακτήρα και καινοτόμο προσανατολισμό.

Η Aboutnet, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες digital marketing στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη SOLE S.A., μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες βιομηχανίες ηλιακών συστημάτων στη χώρα, με έντονη διεθνή παρουσία.

Η SOLE S.A., με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται από το 1974 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελώντας μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που επένδυσαν στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Σήμερα, διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως, καλύπτοντας έργα από οικιακές εγκαταστάσεις έως μεγάλα διεθνή projects.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Aboutnet αναλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών digital marketing της SOLE S.A., με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας, την ανάπτυξη νέων αγορών και την ενδυνάμωση του brand σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Aboutnet να επενδύει σε συνεργασίες με ισχυρά ελληνικά brands που διαθέτουν εξαγωγικό χαρακτήρα και καινοτόμο προσανατολισμό, ενισχύοντας την παρουσία τους στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Από την πλευρά της Aboutnet, τονίζεται ότι:

«Η συνεργασία με τη SOLE S.A. αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Πρόκειται για μια εταιρεία-ορόσημο στον χώρο της ηλιακής ενέργειας, με σημαντική πορεία και διεθνή αναγνώριση. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της μέσα από σύγχρονες και αποδοτικές digital στρατηγικές».

Η συνεργασία των δύο εταιρειών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τη δύναμη του digital marketing σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο όπως αυτός της πράσινης ενέργειας.