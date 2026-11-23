Για την προώθηση των ιταλικών τυριών στην Ελλάδα

Μια νέα συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία ξεκίνησε η Aboutnet, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας digital marketing για την προώθηση των ιταλικών τυριών στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Aboutnet έχει αναλάβει τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την παρουσίαση των ιταλικών τυριών, καθώς και την online διαφημιστική τους προβολή μέσα από τις δημοφιλέστερες ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα.

Η καμπάνια έχει στόχο να γνωρίσει καλύτερα το ελληνικό κοινό την ποικιλία, την ποιότητα και τη γαστρονομική παράδοση των ιταλικών τυριών, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Η συγκεκριμένη ανάθεση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία για την Aboutnet, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του digital marketing και της κατασκευής ιστοσελίδων από το 2000, έχοντας αναπτύξει πολυετή εμπειρία στην ψηφιακή προβολή επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εμπιστοσύνη της Ιταλικής Πρεσβείας αποτελεί για την ομάδα της Aboutnet μια σημαντική αναγνώριση, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε ένα έργο με διεθνή χαρακτήρα.