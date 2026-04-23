Η Actionline, ένας σύγχρονος όμιλος εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της.

Ο όμιλος διαθέτει εξειδικευμένες εταιρείες που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων:

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, που παρέχει ευέλικτες λύσεις στελέχωσης

εταιρείας επιλογής προσωπικού, με έμφαση στην εύρεση και αξιολόγηση εξειδικευμένων στελεχών MIDLE KAI ENTRY LEVEL.

Με 15 χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένης πορείας , η Actionline αξιοποιεί προηγμένες μεθοδολογίες και τεχνολογικά εργαλεία, συνδέοντας αποτελεσματικά ταλέντα με κορυφαίους εργοδότες σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Actionline ανακοινώνει την ένταξη της Niki, της πρώτης ψηφιακής recruiter στην Ελλάδα, βασισμένης σε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η Niki φέρνει μια νέα εμπειρία στην επικοινωνία με τους υποψηφίους, καθώς:

συνομιλεί σε πραγματικό χρόνο μέσω chat, 24/7

πραγματοποιεί το αρχικό στάδιο αξιολόγησης (mini interview)

καθοδηγεί τους υποψηφίους στα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου screening, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, όπου η Niki αναλαμβάνει τον προγραμματισμό συνέντευξης με τον κατάλληλο recruiter, βάσει του προφίλ και των επαγγελματικών τους στόχων.

Η ενσωμάτωση της Niki επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Actionline να αξιοποιεί την τεχνολογία για τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των υποψηφίων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας το μέλλον του recruitment στην Ελλάδα.

Γνωρίστε την ΝΙΚΙ στο VIDEO που ακολουθεί: