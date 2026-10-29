Η Apple ανακοίνωσε το πρώτο MacBook Pro με οθόνη αφής

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημέρωσε το κοινό ότι η Apple επεκτείνει την οικογένεια των Mac και iPad με τέσσερις σημαντικές νέες ανακοινώσεις: το νέο MacBook Pro με PROLED XDR Display με οθόνη αφής, το ανανεωμένο iMac με M6 chip, το νέο 14-inch MacBook Pro με M6 chip και το πλήρως ανασχεδιασμένο iPad mini. Οι νέες συσκευές συνδυάζουν κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και εντυπωσιακή εμπειρία χρήσης, ανεβάζοντας τον πήχη στην παραγωγικότητα, τη δημιουργία περιεχομένου και τη ψυχαγωγία.

MacBook Pro με PROLED XDR Display: το πιο προηγμένο MacBook Pro που δημιουργήθηκε ποτέ

Το νέο MacBook Pro σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα στην εξέλιξη των επαγγελματικών φορητών υπολογιστών της Apple, εισάγοντας για πρώτη φορά την επαναστατική οθόνη PROLED XDR Display. Η νέα τεχνολογία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του OLED με τα υψηλά επίπεδα φωτεινότητας και την ακρίβεια χρωμάτων που απαιτούν οι επαγγελματίες δημιουργοί περιεχομένου, προσφέροντας εξαιρετική αντίθεση, βαθύ μαύρο, εντυπωσιακό δυναμικό εύρος και απίστευτη πιστότητα εικόνας.

Η νέα τεχνολογία tandem OLED προσφέρει φωτεινότητα έως 2.000 nits, λόγο αντίθεσης 10.000.000:1, υποστήριξη ProMotion έως 120Hz και κορυφαία χρωματική ακρίβεια με αποτέλεσμα το νέο MacBook Pro να προσφέρει μια ασυναγώνιστη εμπειρία θέασης για επεξεργασία βίντεο, φωτογραφίας, 3D γραφικών και απαιτητικές δημιουργικές εφαρμογές.

Στο εσωτερικό του, οι πανίσχυροι επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max προσφέρουν πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης για σύνθετα workflows, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επαγγελματικές εργασίες υψηλών απαιτήσεων, ενώ η υποστήριξη έως 128GB ενοποιημένης μνήμης και έως 16TB αποθηκευτικού χώρου επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τεράστια projects χωρίς συμβιβασμούς.

Παράλληλα, το MacBook Pro φέρνει για πρώτη φορά την οθόνη αφής στο Mac, επιτρέποντας άμεση αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της οθόνης, ενώ το Dynamic Island κάνει το ντεμπούτο του στο Mac, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε ειδοποιήσεις, Siri AI και Live Activities.

Με αυτονομία που φτάνει έως και τις 24 ώρες, βελτιωμένη συνδεσιμότητα και βαθιά ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του Apple Intelligence, το νέο MacBook Pro δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες, δημιουργούς και developers να εργάζονται πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και πιο δημιουργικά από ποτέ.

iMac με M6: περισσότερη ισχύς και AI σε επτά χρώματα

Ο νέος iMac ενσωματώνει το M6 chip, προσφέροντας σημαντική αύξηση επιδόσεων και ενισχυμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει έως 12πύρηνο CPU και GPU με Neural Accelerators σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας έως και 5 φορές ταχύτερη απόδοση AI σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η εντυπωσιακή οθόνη 24 ιντσών 4.5K Retina, η υποστήριξη Wi‑Fi 7 και Bluetooth 6, οι έως τέσσερις θύρες Thunderbolt 4 και η δυνατότητα σύνδεσης δύο εξωτερικών οθονών 6K καθιστούν το νέο iMac ιδανικό για δημιουργούς περιεχομένου, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Διαθέσιμος σε επτά εντυπωσιακά χρώματα, ο νέος iMac αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Apple Intelligence και του Siri AI, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.

Νέο 14-inch MacBook Pro με M6: κορυφαία απόδοση και αυτονομία

Το νέο 14-inch MacBook Pro με M6 chip προσφέρει σημαντικά αυξημένες επιδόσεις για φοιτητές, επαγγελματίες και δημιουργούς. Ο νέος 12πύρηνος επεξεργαστής και η 12πύρηνη GPU προσφέρουν έως 30% υψηλότερες γραφικές επιδόσεις και έως 25% ταχύτερη επεξεργασία εργασιών AI σε σχέση με τον M5.

Το σύστημα διαθέτει έως 24 ώρες αυτονομίας, υποστήριξη Wi‑Fi 7 και Bluetooth 6, οθόνη Liquid Retina XDR με προαιρετική nano-texture επίστρωση, 12MP Center Stage κάμερα και προηγμένο σύστημα έξι ηχείων.

Σε συνδυασμό με το macOS 27, το νέο 14-inch MacBook Pro με M6 αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση τόσο για τους υφιστάμενους χρήστες Mac όσο και για όσους επιλέγουν το Mac για πρώτη φορά.

Το μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία του iPad mini

Η Apple παρουσίασε επίσης το νέο iPad mini, τη μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη συγκεκριμένη σειρά. Το νέο μοντέλο διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη OLED 8,5 ιντσών, ακόμη λεπτότερο και ελαφρύτερο σχεδιασμό, καθώς και πιστοποίηση IP67 για προστασία από νερό και σκόνη.

Στην καρδιά του βρίσκεται το νέο A20 Pro chip, το οποίο προσφέρει έως και 4,5 φορές ταχύτερες επιδόσεις AI και έως 2,7 φορές βελτιωμένα γραφικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η συσκευή υποστηρίζει Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, ταχύτερη συνδεσιμότητα μέσω του νέου modem C2, ενώ διαθέτει 12MP Center Stage εμπρόσθια κάμερα και προηγμένο σύστημα Acoustic Display για ακόμη καλύτερη εμπειρία ήχου.

Με το iPadOS 27 και τις δυνατότητες Apple Intelligence, το νέο iPad mini είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας και δημιουργικότητας σε εξαιρετικά φορητή μορφή.

Όλα τα νέα Μac & το νέο iPad mini είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple, ενώ η εμπορική τους διάθεση θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από τις 8:00πμ.