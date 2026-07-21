Για την ενίσχυση της digital επικοινωνίας των brands Flamigel και Aquasol Femina.​

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Η BAAS DIGITAL συνεχίζει και επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Galenica ΑΕ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, για την ενίσχυση της digital επικοινωνίας των brands Flamigel και Aquasol Femina.​

Flamigel®: “Heal Smarter. Faster.” - Αποκαθιστά γρήγορα. Έξυπνα.​

Η BAAS DIGITAL, αφού δημιούργησε νέα creative platform για το repositioning του Flamigel διεθνώς, προσάρμοσε την digital επικοινωνία του βελγικού brand στα ελληνικά δεδομένα, δημιουργώντας για τρίτη χρονιά περιεχόμενο για την Galenica ΑΕ -αποκλειστικό αντιπρόσωπο του προϊόντος στην Ελλάδα.

Aquasol Femina: Εξειδικευμένη φροντίδα για την ευαίσθητη περιοχή.

Εκτός από το Flamigel, η BAAS DIGITAL ανέλαβε επίσης performance καμπάνια για ένα ακόμα brand της Galenica AE, συγκεκριμένα για δύο προϊόντα της σειράς Aquasol Femina για τη βακτηριακή και τη μυκητιασική κολπίτιδα, η οποία τρέχει σε δημοφιλείς digital πλατφόρμες.

​Με δύο καμπάνιες σε εξέλιξη, η BAAS DIGITAL επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία της με τη Galenica ΑΕ, φέρνοντας δημιουργικότητα και αποτελέσματα σε brands που αγγίζουν την καθημερινότητα χιλιάδων καταναλωτών.

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