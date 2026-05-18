Οι πρώτες interactive καμπάνιες είναι ήδη στον «αέρα» με τη Hellenic Seaways, τη Visa και τη ΔΕΗ

Η Cabtivo εγκαινιάζει τη νέα δυνατότητα Interactive Campaign μέσα από το δίκτυο touchscreen οθονών της, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τα brand: από gamified εμπειρίες και σύντομα quizzes έως επιλογές, προσωποποιημένα μηνύματα και άμεσες προτροπές ενέργειας, με πραγματική συμμετοχή του επιβάτη στη διαδρομή. Η δημιουργία και ενορχήστρωση των εμπειριών υποστηρίζεται από AI-enabled διαδικασίες, ενισχύοντας την ταχύτητα υλοποίησης και τη συνολική ποιότητα.

Η νέα αυτή δυνατότητα συμπληρώνει τις λύσεις που ήδη προσφέρει η Cabtivo στους διαφημιζόμενους -video, banner και δράσεις δειγματοδιανομής- προσθέτοντας πλέον και το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Έτσι, το μήνυμα μετατρέπεται σε εμπειρία με μετρήσιμο engagement και ένα πιο smart creative workflow, που επιτρέπει δυναμικές παραλλαγές και συνεπή κλιμάκωση.

Οι πρώτες interactive καμπάνιες είναι ήδη on air με τη Hellenic Seaways, τη Visa και τη ΔΕΗ, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα media agency τους. Η καμπάνια της Hellenic Seaways υλοποιείται σε συνεργασία με την Tempo OMD, ενώ οι καμπάνιες των VISA και ΔΕΗ υλοποιούνται στο πλαίσιο των activation τους ως Official partners της EuroLeague για το EuroLeague Final Four Athens, σε συνεργασία με τη Zenith Publicis Groupe και την Tempo OMD αντίστοιχα.

Η νέα αυτή δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη αξία σε μια περίοδο όπου το Digital Out-of-Home εστιάζει ολοένα περισσότερο σε attention, dwell time και engagement, πέρα από τα impressions. Στην Cabtivo, οι επιβάτες βρίσκονται μπροστά από την οθόνη για περίπου 15 λεπτά ανά διαδρομή, σε περιβάλλον υψηλής ορατότητας και high attention, δίνοντας στα brand τον χρόνο να χτίσουν ιστορία, να ζητήσουν συμμετοχή και να πετύχουν ουσιαστική επαφή με το μήνυμά τους.

Η Cabtivo συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της πλατφόρμας της, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για πιο σύγχρονες, διαδραστικές και αποτελεσματικές καμπάνιες στο moving DOOH, με επίκεντρο την προσοχή και την ενεργή συμμετοχή του επιβάτη.