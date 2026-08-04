Εξαλείφει τα «τυφλά σημεία» της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε δίκτυο

Η Check Point® Software Technologies Ltd., πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε το Check Point AI Network Firewall, το οποίο διατίθεται στο πλαίσιο της έκδοσης λογισμικού firewall R82.20. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει μια νέα κατηγορία δικτυακής κίνησης, η οποία περιλαμβάνει prompts, αυτόνομες ενέργειες AI agents και ευαίσθητο επιχειρησιακό περιεχόμενο. Τα παραδοσιακά firewalls δεν σχεδιάστηκαν ποτέ ώστε να μπορούν να εντοπίζουν ή να προστατεύουν αυτού του είδους την κίνηση. Το AI Network Firewall καλύπτει αυτό το κενό μέσα από τα firewalls της Check Point που χρησιμοποιούν ήδη οι οργανισμοί. Η προστασία παρέχεται μέσω του Check Point AI Defense Plane, χωρίς να απαιτείται νέα υποδομή ή ανασχεδιασμός της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το εταιρικό δίκτυο και, με το AI Network Firewall, μετασχηματίζουμε και το ίδιο το firewall, ώστε να μπορεί να το προστατεύει», δήλωσε η Nataly Kremer, Chief Product Officer της Check Point. «Το δίκτυο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν ήδη κάθε prompt, κάθε κλήση προς ένα μοντέλο και κάθε αλληλεπίδραση με έναν AI agent. Ωστόσο, τα παραδοσιακά firewalls δεν κατασκευάστηκαν ποτέ για να εντοπίζουν ή να ελέγχουν αυτή τη δραστηριότητα. Ενσωματώνοντας την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στα firewalls που χρησιμοποιούν ήδη οι οργανισμοί, προσφέρουμε στις ομάδες ασφάλειας την ορατότητα και τον έλεγχο που χρειάζονται, ώστε να υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια και σε πραγματικό χρόνο».

Η έκθεση σε σχετικούς κινδύνους είναι ήδη καθολική. Σύμφωνα με το AI Security Report 2026 της Check Point Research, ποσοστό μεταξύ 87% και 93% των οργανισμών αντιμετωπίζει τουλάχιστον μία αλληλεπίδραση υψηλού κινδύνου με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη κάθε μήνα. Παράλληλα, το ποσοστό των prompts που περιέχουν ευαίσθητα εταιρικά, προσωπικά ή ρυθμιζόμενα δεδομένα διπλασιάστηκε μέσα σε ένα έτος, φτάνοντας πλέον τη μία στις 25 αλληλεπιδράσεις. Οι οργανισμοί υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από όσο μπορούν να τη διαχειριστούν και να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ η δραστηριότητα που πρέπει να εποπτεύεται διακινείται ήδη μέσα από το εταιρικό δίκτυο.

«Οι οργανισμοί δυσκολεύονται να αναπτύξουν εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική ασφάλειας και συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό αποσυνδεδεμένων, απομονωμένων εργαλείων και agents», δήλωσε ο Pete Finalle, Research Manager, Trusted Access and Network Security στην IDC. «Παρότι παραμένει σπάνια, η εγγενής ενσωμάτωση της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης στα υφιστάμενα σημεία επιβολής πολιτικών μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα, την αποτελεσματικότητα της τηλεμετρίας, τη συνολική στάση ασφάλειας και την απλότητα της διαχείρισης».

Μετατροπή των υφιστάμενων firewalls σε άμεσο μηχανισμό προστασίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε αντίθεση με εναλλακτικές λύσεις που απαιτούν την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού εικονικού firewall παράλληλα με την υπάρχουσα υποδομή, η Check Point παρέχει την προστασία απευθείας μέσα από τα φυσικά ή εικονικά firewalls που λειτουργούν ήδη οι πελάτες της.

Η λύση μπορεί να επεκταθεί σε υποκαταστήματα, data centers, cloud και multi-cloud περιβάλλοντα. Για τους πελάτες των firewalls της Check Point, το AI Network Firewall μετατρέπει τις υπάρχουσες επενδύσεις σε firewalls σε άμεση προστασία για την τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτοντας τρεις βασικούς τομείς:

Χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από εργαζομένους

Η λύση επιτρέπει στους οργανισμούς να:

εντοπίζουν τις εφαρμογές, τους agents και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται, είτε έχουν εγκριθεί επίσημα είτε αποτελούν μέρος του λεγόμενου shadow AI

αποκτούν ορατότητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στις περιπτώσεις χρήσης και τις προθέσεις πίσω από τα prompts

ελέγχουν την πρόσβαση σε ασφαλή και εγκεκριμένα εργαλεία

εμποδίζουν την έξοδο ευαίσθητων δεδομένων από το δίκτυο, με βάση τον σκοπό και την περίπτωση χρήσης κάθε prompt

Η Check Point Research διαπίστωσε ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν πλέον κατά μέσο όρο δέκα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τον μήνα, πολλές από τις οποίες λειτουργούν εκτός οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας έγκρισης ή διακυβέρνησης.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και Model Context Protocol

Το AI Network Firewall επιτρέπει τον εντοπισμό της επικοινωνίας μέσω του Model Context Protocol, γνωστού ως MCP, παρέχοντας πλήρη ορατότητα στους servers και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών ελέγχου πρόσβασης σε κάθε αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με την Check Point Research, εντοπίστηκαν αδυναμίες ασφάλειας στο 40% των 10.000 MCP servers που εξετάστηκαν.

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα

Η λύση αποτρέπει επιθέσεις prompt injection και άλλες κακόβουλες εισόδους, μπλοκάροντας τα επιβλαβή prompts πριν αυτά φτάσουν στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Η προστασία εφαρμόζεται inline, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις εφαρμογές. Η Check Point Research εντόπισε 15.300 payloads έμμεσου prompt injection ενσωματωμένα σε δημόσιες ιστοσελίδες. Περίπου το 70% αυτών ήταν κρυμμένο σε σημεία της ιστοσελίδας που δεν είναι ορατά στον ανθρώπινο χρήστη.

Μέρος του AI Defense Plane: Μία ενιαία αρχιτεκτονική για ολόκληρη την επιχείρηση

Το AI Network Firewall εντάσσεται στο AI Defense Plane της Check Point, ένα ενοποιημένο επίπεδο ελέγχου για τον εντοπισμό, τη διακυβέρνηση και την προστασία της τεχνητής νοημοσύνης σε δίκτυα, endpoints, cloud περιβάλλοντα, εφαρμογές και APIs.

Συνολικά, το AI Defense Plane προσφέρει:

εντοπισμό, διακυβέρνηση και προστασία της τεχνητής νοημοσύνης σε web εφαρμογές, desktop περιβάλλοντα, coding assistants και AI agents

εντοπισμό και έλεγχο τοπικών AI agents

εντοπισμό και έλεγχο SaaS AI agents

προστασία κατά τη λειτουργία και διακυβέρνηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

εντοπισμό κινδύνων και εφαρμογή μηχανισμών προστασίας για ιδιοαναπτυγμένες και ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Επιπλέον σημεία επιβολής πολιτικών στο πλαίσιο του AI Defense Plane περιλαμβάνουν αυτόνομα APIs για εφαρμογές που διαχειρίζονται οι ίδιοι οι οργανισμοί, προστασία endpoint για εργαζομένους, containerized firewalls για AI data centers και Web Application Firewall.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί αποκτούν συνεπή και ενιαία προστασία για την τεχνητή νοημοσύνη σε δημόσια και ιδιωτικά cloud περιβάλλοντα, υποκαταστήματα, απομακρυσμένους χρήστες και data centers.

Ενοποιημένη, agentic διαχείριση σε υβριδικά περιβάλλοντα πολλαπλών προμηθευτών

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της agentic πλατφόρμας ενορχήστρωσης ασφάλειας δικτύου, η Check Point επεκτείνει επίσης την κεντρική διαχείριση πολιτικών στα Check Point SASE και SD-WAN.

Η λύση παρέχει δυναμική και διαρκώς επικαιροποιημένη εφαρμογή πολιτικών zero trust σε περιβάλλοντα IT, OT και σε εργαλεία micro-segmentation, συμπεριλαμβανομένων λύσεων της Illumio και άλλων παρόχων.

Ειδικότερα:

Μία ενιαία κονσόλα διαχειρίζεται on-premises firewalls, cloud firewalls, εγγενή firewalls της AWS, SD-WAN και SASE, με συνεπείς πολιτικές και ενοποιημένο ιστορικό ελέγχου σε κάθε περιβάλλον.

Η συνδεσιμότητα SD-WAN και οι πολιτικές ασφάλειας διαχειρίζονται από κοινού, καταργώντας τον λειτουργικό διαχωρισμό που αναγκάζει τις ομάδες να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία.

Οι ενσωματώσεις ανοικτής πλατφόρμας διατηρούν τους κανόνες των firewalls διαρκώς ενημερωμένους καθώς το περιβάλλον αλλάζει, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη συμφωνία ή επικαιροποίηση.

«Οι πολιτικές από μόνες τους δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα του shadow AI. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εργάζονται ταχύτερα, συχνά πριν οι ομάδες ασφάλειας γνωρίζουν ακόμη και την ύπαρξή τους», δήλωσε ο Chris Konrad, Vice President, Global Cyber στη WWT. «Οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν ποιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ποιοι agents και ποιοι MCP servers αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν τα μέσα για να αναχαιτίζουν ή να αποκλείουν μη εξουσιοδοτημένη κίνηση. Η ενσωμάτωση τόσο της ορατότητας όσο και της ενεργής επιβολής πολιτικών για την τεχνητή νοημοσύνη στο εταιρικό firewall αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση, επειδή βασίζεται σε υποδομές που οι οργανισμοί ήδη χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται. Έτσι, οι ομάδες αποκτούν ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, μέσω του οποίου μπορούν να διαχειρίζονται τη χρήση και να μειώνουν τον κίνδυνο, χωρίς να επιβραδύνουν την καινοτομία».

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