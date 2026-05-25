Σχεδιασμός, ανάπτυξη, SEO migration και στρατηγική ongoing optimization για το digital flagship του The Ellinikon

Το Τhe Ellinikon παρουσιάζει το theellinikon.com.gr, το νέο digital home του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης της Ευρώπης. Το νέο website αποτελεί την κεντρική ψηφιακή πύλη για το The Ellinikon, μια νέα, έξυπνη και πράσινη πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, έναν τόπο για όλους, που θα προσφέρει μια ζωή γεμάτη επιλογές.

Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη στρατηγική ψηφιακής παρουσίας του νέου website υπογράφει η DOPE Studio, αναλαμβάνοντας το project σε 360 επίπεδο. Η συνεργασία ξεκίνησε με εκτεταμένη UX/UI μελέτη και σειρά διαδραστικών workshops με τους stakeholders της LAMDA Development, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει πλήρως το όραμα και τις ανάγκες του brand.

Παράλληλα, η DOPE Studio ανέλαβε το SEO migration από το προηγούμενο website, διασφαλίζοντας ότι η ορατότητα του The Ellinikon στις μηχανές αναζήτησης δεν απλώς διατηρήθηκε, αλλά ενισχύθηκε. Το έργο ολοκληρώνεται με τη χάραξη στρατηγικής για τη συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη της ψηφιακής παρουσίας του brand. Στόχος: ένα website που δεν παρουσιάζει απλώς ένα project, αλλά αποτελεί από μόνο του μια premium ψηφιακή εμπειρία.

«Το The Ellinikon είναι ένα έργο ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και η ψηφιακή του παρουσία έπρεπε να είναι αντάξιά του. Αναλάβαμε να χτίσουμε ένα website που συνδυάζει αισθητική, performance και SEO ευφυΐα, ένα digital product που μεγαλώνει μαζί με το project», αναφέρει ο Γιώργος Γιαμπίλης, Account Director @ Digital Solutions της DOPE.

Το νέο website είναι ήδη live στο theellinikon.com.gr.