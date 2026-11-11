Ανακοινώσεις, νομοθεσία, κατάλογος μελών και ticketing σε μία ενιαία υποδομή

Η Ε.Ι.Κ.Ε., Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος, εκπροσωπεί επιχειρήσεις τεχνικού ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Για να εξυπηρετεί το ευρύ κοινό και τα μέλη της μέσα από ενιαία υποδομή, οργανώθηκαν πρώτα το περιεχόμενο και η δομή και ακολούθησε το design.

Η Think Plus υλοποίησε ένα website σε WordPress με ανακοινώσεις, νομοθεσία, σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και δημόσιο κατάλογο μελών, όπου clickable επωνυμίες οδηγούν στα websites τους.

Το Members Portal καλύπτει τις εσωτερικές οργανωτικές και διαχειριστικές ανάγκες των μελών με αυτόματη λειτουργία ticketing και ιστορικό αιτημάτων. Η υποστήριξη της υποδομής συνεχίζεται από την Think Plus. Έτσι, το κοινό ενημερώνεται και τα μέλη επικοινωνούν μέσα από οργανωμένο κανάλι.