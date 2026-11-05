Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει στους καταναλωτές να συνδέουν τον BestPrice λογαριασμό τους με τον αγαπημένο τους ψηφιακό βοηθό με ασφάλεια (μέσω OAuth).

Το BestPrice συνδέεται με το ChatGPT και άλλα AI tools (Claude, Cursor κλπ), προσφέροντας live δεδομένα, υπολογισμό τελικού κόστους με μεταφορικά και έλεγχο ιστορικού τιμής 6 μηνών, απευθείας μέσα στη συζήτηση του χρήστη

Αξιοποιώντας το OpenAI Apps SDK και προηγμένα πρότυπα όπως το Model Context Protocol (MCP), το BestPrice εισάγει μια εντελώς νέα εμπειρία shopping conversation, συνδέοντας τον φυσικό τρόπο που περιγράφουμε μια ανάγκη με τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να αξιολογήσουμε μια αγορά.

Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει στους καταναλωτές να συνδέουν τον BestPrice λογαριασμό τους με τον αγαπημένο τους ψηφιακό βοηθό με ασφάλεια (μέσω OAuth).Με την υποστήριξη δυνατοτήτων MCP Events, οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να συνομιλούν φυσικά για οποιαδήποτε αγορά βασισμένοι σε live δεδομένα από χιλιάδες ελληνικά καταστήματα, αλλά και να θέτουν προσωποποιημένα αιτήματα, όπως ειδοποιήσεις πτώσης τιμής («ειδοποίησέ με όταν πέσει η τιμή του Χ κάτω από Υ €»), λαμβάνοντας τα updates απευθείας μέσα στον ΑΙ assistant.

Τι κερδίζει ο καταναλωτής στη συνομιλία του

Σύνδεση στο BestPrice account του: Ειδικά για το ChatGPT ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο λογαριασμό του στο BestPrice και να λάβει price alerts, εντός του ChatGPT, μόλις η τιμή ενός προϊόντος που παρακολουθεί πέσει στο επιθυμητό επίπεδο.

(Αρκεί να γράψει π.χ.: "ενημέρωσέ με όταν η τιμή του Χ προϊόντος πέσει στα Ψ ευρώ".)

Έξυπνη επιλογή προϊόντος: Το AI εντοπίζει τα καταλληλότερα προϊόντα ανάλογα με το budget και τα χαρακτηριστικά που ζητά ο χρήστης (π.χ. «Βρες μου το φθηνότερο air fryer για 4 άτομα» ή «Θέλω κινητό μέχρι 500€, με NFC και 5G»)

Σύγκριση τελικού κόστους: Υπολογίζει αυτόματα μεταφορικά και έξοδα αντικαταβολής ανά κατάστημα.

Έλεγχος πραγματικής προσφοράς: Μέσα από το γράφημα της εξέλιξης, του ιστορικού της ελάχιστης τιμής των τελευταίων 6 μηνών, το BestPrice προσφέρει την απαραίτητη ενημέρωση ώστε ο κάθε χρήστης να είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσο η έκπτωση που βλέπει είναι πραγματική ή αν η τιμή αυξήθηκε πριν πέσει.





Προστιθέμενη αξία για τα e-shops

Παράλληλα, η νέα αυτή διασύνδεση δημιουργεί ένα ισχυρό κανάλι προβολής για το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο, φέρνοντας στα συνεργαζόμενα ελληνικά e-shops αγοραστές με υψηλή πρόθεση αγοράς τη στιγμή ακριβώς που διαμορφώνουν την απόφασή τους.

Η διασύνδεση είναι άμεσα διαθέσιμη για όλους, χωρίς κόστος και χωρίς τεχνικές γνώσεις, μέσα από τη σελίδα bestprice.gr/mcp.