Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο: «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Kανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) – Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και άλλες διατάξεις», από την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Στη δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=3997

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6/7/2026 και ώρα 09:00.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου που καθιστά δυνατή την εφαρμογή του AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, της προστασίας των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζονται οι αναγκαίοι εθνικοί μηχανισμοί εφαρμογής του AI Act.

Ειδικότερα:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζεται ως κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act.

ορίζεται ως κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής.

αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής. Δημιουργείται Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης , με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου πλαισίου.

, με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου πλαισίου. Θεσπίζεται Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), παρέχοντας σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες και με την υποστήριξη της Πολιτείας.

παρέχοντας σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες και με την υποστήριξη της Πολιτείας. Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και σύστημα διοικητικών κυρώσεων για την αποτελεσματική διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Δημιουργείται ενιαίο μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, ως προς την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν του το Κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε, έχει ήδη συγκεκριμένη πορεία υλοποίησης με τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, που έχει ως κύριο άξονα δράσεων τον σχεδιασμό, συντονισμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών δράσεων για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διακυβέρνηση δεδομένων στη χώρα.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθότι η Ελλάδα προχωρά στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνδυάζοντας την προστασία των πολιτών με την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.