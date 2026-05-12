Για 7η συνεχή χρονιά, η EVAL εμπιστεύεται την kovald, το digital marketing agency που μετατρέπει τη στρατηγική σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η στρατηγική συνεργασία που ενισχύει τη ψηφιακή παρουσία και την εμπορική ανάπτυξη συνεχίζεται δυναμικά.

Η EVAL, μια ηγέτιδα ελληνική εταιρεία στον σχεδιασμό και την παραγωγή σωστικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού, με παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, συνεχίζει να επενδύει στη δυναμική της ψηφιακής εξέλιξης. Διαθέτοντας τέσσερα φυσικά καταστήματα, ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών και ένα σύγχρονο e-shop, αναπτύσσει σταθερά το εμπορικό της αποτύπωμα σε όλα τα κανάλια.

Από τον Ιούλιο του 2025, με αφορμή την ανανέωση του e-shop, δόθηκε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καναλιού. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες performance marketing, η kovald ενισχύει ουσιαστικά τη συνολική ψηφιακή παρουσία της EVAL και υποστηρίζει ενεργά την περαιτέρω ανάπτυξή της.

EVAL και kovald, σχεδιάζουν και υλοποιούν μια ολοκληρωμένη digital στρατηγική μέσα από Google Ads και Meta Ads, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη συνεχή ανάπτυξη των πωλήσεων, τόσο online όσο και στα φυσικά σημεία.

Μέσα από στρατηγική προσέγγιση, συνεχή βελτιστοποίηση και εστίαση στην απόδοση, η συνεργασία EVAL και kovald εξελίσσεται διαρκώς, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ενός απαιτητικού και συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει και ο Konstantinos Lamaj, CEO & Founder της kovald:

«Η συνεργασία μας με την EVAL αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια στρατηγική προσέγγιση στο digital marketing μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική ανάπτυξη. Μέσα από εμπιστοσύνη και κοινό όραμα, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την παρουσία του brand με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Από την πλευρά της EVAL, ο Γιώργος Βαλλιανάτος, CEO, δηλώνει:

«Η συνεργασία μας με την kovald μετράει ήδη 7 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, έχουμε χτίσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρείας μας, ενισχύοντας σημαντικά το brand και product awareness μας. Η συνέπεια, η τεχνογνωσία και η στρατηγική προσέγγιση της ομάδας της kovald αποτέλεσαν πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε μας βήμα.»

Η kovald συνεχίζει να είναι ο digital partner της EVAL, εκεί που το performance marketing συναντά την πραγματική ανάπτυξη.