Η συνεργασία περιλαμβάνει performance marketing στρατηγική, ecommerce συμβουλευτική, υλοποίηση custom website tracking και συνεχή βελτιστοποίηση

Η Fenomilano, το ελληνικό brand με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο της ανδρικής υπόδησης. Με βασικό άξονα τα δερμάτινα παπούτσια, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από την ποιότητα, την άνεση και έναν σχεδιασμό που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

Σε μια αγορά που εξελίσσεται συνεχώς, η Fenomilano κάνει ένα πιο στοχευμένο βήμα προς το digital… και εκεί έρχεται η συνεργασία με τη Geeko Digital.

Η συνεργασία περιλαμβάνει performance marketing στρατηγική, ecommerce συμβουλευτική, υλοποίηση custom website tracking και συνεχή βελτιστοποίηση, καθώς και τη χρήση των καινοτόμων εργαλείων Dynamic Creative Optimizer (DCO) και Comparison Shopping Service (CSS) της Geeko Digital.

Οι ιδρυτές της Geeko Digital, Μάνος Κάσαρης και Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, δήλωσαν:

«Αυτό που έχει ενδιαφέρον για εμάς είναι να μεταφέρουμε την αξία του brand και στο digital περιβάλλον, με τρόπο που να φέρνει ουσιαστική ανάπτυξη για την επιχείρηση».