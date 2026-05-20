Google λάνσαρε το Gemini 3.5 Flash, το οποίο συνδυάζει κορυφαία νοημοσύνη και δράση, προσφέροντας τετραπλάσια ταχύτητα σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα.

Κατά τη διάρκεια του φετινού Google I/O, η Google απέδειξε ότι βρισκόμαστε πλέον ξεκάθαρα στην εποχή των Gemini agents, προχωρώντας πέρα από μια Τεχνητή Νοημοσύνη που απλώς απαντά σε ερωτήσεις, σε μια Τεχνητή Νοημοσύνη που αναλαμβάνει δράση για λογαριασμό σας.

Η καλύτερη απόδειξη αυτής της προόδου είναι ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες και οι δημιουργοί αξιοποιούν τα προϊόντα μας.

Το AI Mode στην Αναζήτηση έχει ξεπεράσει πλέον το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες, με τα ερωτήματα να διπλασιάζονται κάθε τρίμηνο. Παράλληλα, η δημοτικότητα της εφαρμογής Gemini έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας τους 900 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες.

Επιπλέον, σε επίπεδο πλατφόρμας, περισσότεροι από 8,5 εκατομμύρια προγραμματιστές δημιουργούν πλέον νέες εφαρμογές και εμπειρίες με τα μοντέλα μας σε μηνιαία βάση.

Η Google βασίζεται σε αυτή τη δυναμική απευλεθερώνοντας κρυμμένες δυνατότητες παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, φέρνοντας μια φυσική, διαδραστική εμπειρία Τεχνητής Νοημοσύνης σε περισσότερα προϊόντα και μορφές συσκευών:

Οι χρήστες έρχονται στο YouTube με πολλές ερωτήσεις. Το Ask YouTube επαναπροσδιορίζει πλήρως αυτή την εμπειρία, συγκεντρώνοντας σχετικά βίντεο μεγάλης διάρκειας και Shorts σε διαδραστικές, δομημένες απαντήσεις, επιτρέποντάς σας να μεταβείτε κατευθείαν στα σημεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Για να σας βοηθήσει να ολοκληρώνετε εργασίες με την ταχύτητα της φωνής σας, το Docs Live σάς επιτρέπει να «αποτυπώνετε» προφορικά όλες τις ιδέες σας. Την ίδια στιγμή, το Gemini λειτουργεί ως δημιουργικός συνεργάτης για να σχεδιάσει το περίγραμμα, να δώσει δομή και να συντάξει το έγγραφο μαζί σας.

Το Google Pics, ένα νέο εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων, είναι βασισμένο στο τελευταίο μας μοντέλο Nano Banana. Διαχειρίζεται κάθε στοιχείο ως ξεχωριστό αντικείμενο και όχι ως μια επίπεδη, μονοκόμματη εικόνα, δίνοντάς σας απόλυτο δημιουργικό έλεγχο για να ζωντανέψετε ακριβώς αυτό που έχετε φανταστεί.

Αυτό το φθινόπωρο καταφθάνουν και τα νέα έξυπνα γυαλιά ήχου με ενσωματωμένο το Gemini. Θα σας προσφέρουν φωνητική βοήθεια διακριτικά στο αυτί σας, επιτρέποντάς σας να κινείστε και να αλληλεπιδράτε με τον κόσμο γύρω σας χωρίς να χρειάζεται να κοιτάτε μια οθόνη.

Το εύρος αυτής της καινοτομίας βασίζεται στην ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη προσέγγισή της Google — από τα μοντέλα και τον προγραμματισμό, μέχρι τις νέες εμπειρίες μέσω agents.

Μοντέλα αιχμής : H Google λάνσαρε το Gemini 3.5 Flash, το οποίο συνδυάζει κορυφαία νοημοσύνη και δράση, προσφέροντας τετραπλάσια ταχύτητα σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα. Επίσης παρουσίασε το Gemini Omni, το νέο μοντέλο που μπορεί να δημιουργήσει οποιαδήποτε μορφή αποτελέσματος από κάθε μορφή δεδομένων, ξεκινώντας από το βίντεο.

Προγραμματισμός μέσω agents: Η Google κυκλοφόρησε το Google Antigravity 2.0, εξελίσσοντας την πλατφόρμα της —η οποία είναι σχεδιασμένη με επίκεντρο τους agents— σε μια αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται AI agents.

Προνοητικοί προσωπικοί agents: Επιπλέον, έφερε τη δύναμη των agents στους καταναλωτές. Το Gemini Spark είναι ο νέος σας προσωπικός agent, διαθέσιμος όλο το 24ωρο. Το Daily Brief σάς προσφέρει μια έξυπνη πρωινή σύνοψη για να οργανώνετε εύκολα την ημέρα σας. Παράλληλα, η Αναζήτηση εμπλουτίζεται με agents που αναζητούν αυτόνομα πληροφορίες για εσάς, αποκτά generative UI και ενσωματώνει ένα έξυπνο, καθολικό καλάθι αγορών (Universal Cart).

Καθώς η Google καλωσορίζει αυτή τη νέα εποχή των agents, η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και η επέκταση των ορίων της ανακάλυψης αποτελούν για την εταιρεία πρωταρχικό στόχο. Με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, φέρνει την τεχνολογία επαλήθευσης SynthID και C2PA στην Αναζήτηση, στο Chrome και στην εφαρμογή Gemini. Επιπλέον, επιστρατεύει τον agent CodeMender του DeepMind για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλατφορμών της και λανσάρει το Gemini for Science, προσφέροντας στους ερευνητές τα κατάλληλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που χρειάζονται για να επιταχύνουν το έργο τους.

Η Google είναι ενθουσιασμένη καθώς βλέπει πώς όλο αυτό θα ανοίξει νέους δρόμους για να επιταχύνει την αποστολή της και να μετασχηματίσει τα προϊόντα της, ώστε να γίνουν ουσιαστικά πιο χρήσιμα για όλους, όπου κι αν βρίσκονται. Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές ανακοινώσεις της Google εδώ.

Και οι ανακοινώσεις συνεχίζονται με την έναρξη του Google Marketing Live, όπου η εταιρεία θα μοιραστεί περισσότερα για το πώς αυτές οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τους διαφημιζόμενους.