Η Stormi δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει τους πελάτες σε κάθε στάδιο της αγοραστικής τους διαδρομής, προσφέροντας άμεσες απαντήσεις, καθοδήγηση και χρήσιμες πληροφορίες, 24 ώρες το 24ωρο.

Η iStorm, ο Apple Premium Partner σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών της, παρουσιάζοντας τη Stormi, τη νέα AI Shopping Assistant της εταιρείας.

Η νέα ψηφιακή βοηθός αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της iStorm για τη δημιουργία μιας ακόμη πιο σύγχρονης, άμεσης και προσωποποιημένης εμπειρίας εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη.

Η Stormi δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει τους πελάτες σε κάθε στάδιο της αγοραστικής τους διαδρομής, προσφέροντας άμεσες απαντήσεις, καθοδήγηση και χρήσιμες πληροφορίες, 24 ώρες το 24ωρο.

Εκπαιδευμένη πάνω στα Apple προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες της iStorm, η Stormi μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

προτάσεις και σύγκριση Apple προϊόντων,

πληροφορίες για υπηρεσίες και προγράμματα της iStorm,

παρακολούθηση παραγγελιών,

καθοδήγηση για Service και επισκευές,

απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Stormi με φυσικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν προκαθορισμένες επιλογές ή συγκεκριμένες εντολές.

Η Stormi είναι διαθέσιμη μέσω του iStorm.gr, καθώς και στα επίσημα κανάλια της εταιρείας σε Facebook, Instagram και WhatsApp, προσφέροντας μια ενιαία omnichannel εμπειρία, ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας που επιλέγει ο πελάτης.

Η παρουσίαση της Stormi αποτελεί μέρος της διαρκούς επένδυσης της iStorm στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρει στους πελάτες της. Επενδύοντας σε λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία με την ανθρώπινη εξυπηρέτηση, η εταιρεία διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη omnichannel εμπειρία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της.

Γνώρισε τη Stormi και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης στην iStorm. https://www.istorm.gr/pages/stormi