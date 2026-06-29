Σχεδίασε, δημιούργησε και λάνσαρε το κανάλι της στο TikTok

Το δικό του κανάλι στο TikTok σχεδίασε, δημιούργησε και λάνσαρε το TikTok studio της Kevin+Marshall Athens για λογαριασμό του πελάτη της, ΦυτοχώματαΑναγνώστου, ηγέτη στην σχετική κατηγορία.

«Σε μια κατηγορία όπου η στρατηγική περιεχομένου θα ανοίξει νέες προοπτικές, υποστηρίζοντας την εξειδικευμένη γνώση και την πρακτική χρήση των φυτοχωμάτων, η καμπάνια στοχεύει στην προσέλκυση ενός πολυεπίπεδου κοινού που συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, garden lovers κ.α.» ανέφερε η Vasiliki Kovani, Account Manager της Kevin+Marshall.