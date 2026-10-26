Από τις αρχές Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει τέλος 3 ευρώ στα δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρο που επηρεάζει πλατφόρμες όπως η Temu, η Shein και η AliExpress.

Το σχέδιο δράσης της Temu για τη συμμόρφωσή της με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) ενέκρινε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο περιλαμβάνει πέντε μέτρα για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που είχαν διαπιστώσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Η Temu έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να πραγματοποιήσει ενδιάμεση αξιολόγηση των κινδύνων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο η Κομισιόν είχε επιβάλει στην εταιρεία πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ, κρίνοντας ότι δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της.

Εκπρόσωπος της Temu, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο PDD Holdings, χαιρέτισε την έγκριση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε, η εταιρεία καλείται, μεταξύ άλλων, να εξετάσει πιθανές αδυναμίες του συστήματος ελέγχου και εποπτείας του περιεχομένου της.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που αποστέλλουν προϊόντα χαμηλής αξίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από τις αρχές Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει τέλος 3 ευρώ στα δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρο που επηρεάζει πλατφόρμες όπως η Temu, η Shein και η AliExpress.

Προηγουμένως, τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ εισέρχονταν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς εισαγωγικούς δασμούς.