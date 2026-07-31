Με κύριο μοχλό ανάπτυξης την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Lenovo σημείωσε σημαντική πρόοδο στη φετινή λίστα Fortune Global 500 και βρίσκεται πλέον στην 153η θέση, έχοντας βελτιώσει την κατάταξή της κατά 43 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει η εταιρεία στην ιστορία της και για μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις της κατάταξής της τα τελευταία χρόνια.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της Lenovo ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως με βάση τα έσοδα και επισφραγίζει την πιο επιτυχημένη οικονομική χρονιά στην ιστορία της. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ ύψους 83 δισ. δολαρίων, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 2 δισ. δολάρια

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη συνεχή πρόοδο της Lenovo στην υλοποίηση του οράματός της για το Hybrid AI, ενισχύοντας τη θέση της στην πρωτοπορία της νέας εποχής του AI inferencing και του εκδημοκρατισμού της τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσώπευσαν το 33% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για το σύνολο της οικονομικής χρήσης, επιβεβαιώνοντας ότι το AI αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της Lenovo.

Ως Επίσημος Τεχνολογικός Συνεργάτης της FIFA και του FIFA World Cup 2026™ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, η Lenovo παρείχε με επιτυχία τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, υλοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η επιτυχής υποστήριξη του κορυφαίου παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος ανέδειξε στην πράξη τις δυνατότητες της στρατηγικής Hybrid AI και του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου λύσεων της Lenovo, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη της ως εταιρείας που επενδύει στην καινοτομία και τη μετατρέπει σε επιχειρηματική ανάπτυξη.