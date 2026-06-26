Για δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook

Η Meta ξεκίνησε να δοκιμάζει μια νέα αυτόνομη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook, με στόχο να αποτελέσει το βασικό κέντρο διαχείρισης και ανάπτυξης του κοινού τους. Η εφαρμογή αποτελεί μια ανανεωμένη, AI-powered εκδοχή του παλαιού Facebook Creator Studio και αξιοποιεί τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που η εταιρεία παρουσίασε στις αρχές Ιουνίου.

Μέσω της εφαρμογής, οι δημιουργοί θα λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις βασισμένες στο περιεχόμενο που δημοσιεύουν, στις επιδόσεις των αναρτήσεών τους, στα χαρακτηριστικά του κοινού τους και στους προσωπικούς τους στόχους. Αντί να απευθύνονται σε εξωτερικά εργαλεία, όπως το ChatGPT της OpenAI, η Meta επιδιώκει οι χρήστες να συμβουλεύονται τη δική της AI πλατφόρμα για στρατηγικές ανάπτυξης στο Facebook.