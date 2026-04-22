Η ΜΣΤΑΤ ενσωματώνει το RCS (Rich Communication Services) στην πλατφόρμα Omni Messaging, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ένα προηγμένο κανάλι επικοινωνίας που συνδυάζει αμεσότητα, διαδραστικότητα και υψηλή εμπειρία στον χρήστη.

Μέσω του RCS, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλούσιο περιεχόμενο, όπως εικόνες, βίντεο και δυναμικά call-to-action, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των καμπανιών και την αλληλεπίδραση με το κοινό τους.

Η νέα αυτή προσθήκη ενισχύει τη θέση της MSTAT ως αξιόπιστου συνεργάτη στον τομέα του omnichannel messaging, προσφέροντας μια ενιαία πλατφόρμα που υποστηρίζει σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας, όπως SMS, Viber, email, WhatsApp, και πλέον RCS.

«Η ενσωμάτωση του RCS αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς πιο εξελιγμένες και αποδοτικές μορφές επικοινωνίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργούν πιο ουσιαστικές και προσωποποιημένες εμπειρίες για τους πελάτες τους», δήλωσε ο Ιων Μπαντέκας, CEO της MSTAT.