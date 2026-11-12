Μέσω της εκδήλωσης Beyond the Chats: Where Conversations Drive Business

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας τους, η MSTAT και η Rakuten Viber συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα την εκδήλωση Beyond the Chats, φέρνοντας κοντά συνεργάτες και επαγγελματίες της αγοράς για να συζητήσουν τις δυνατότητες του business messaging και τη συμβολή του στην εξέλιξη της επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για την MSTAT, τη Rakuten Viber και τους συνεργάτες τους να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν νέα και να συζητήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το business messaging. Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση, αναδείχθηκε πώς τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν σε πιο ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες.

«Η τεχνολογία έχει αξία όταν απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Μέσα από τη συνεχή επαφή μας με την αγορά, κατανοούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και, μαζί με τη Rakuten Viber, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε λύσεις που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους πελάτες τους πιο άμεσα, διαδραστικά και αμφίδρομα» δήλωσε ο CEO της MSTAT κ. Ι. Μπαντέκας.Me