Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας Teads – LG Ad Solutions, με την OCM αποκλειστικό εκπρόσωπο της Teads σε Ελλάδα & Κύπρο

Η OCM ενισχύει περαιτέρω την πρόσβαση brands και agencies σε premium Connected TV inventory σε Ελλάδα και Κύπρο, ενσωματώνοντας το LG Home Screen inventory μέσω της συνεργασίας Teads - LG Ad Solutions. Με την προσθήκη της LG, το συνολικό CTV offering της OCM ξεπερνά πλέον τo 1.000.000 ενεργές συσκευές αθροιστικά στις δύο αγορές, ενισχύοντας ουσιαστικά την κλίμακα, την ποιότητα προβολής και τη δυνατότητα ενιαίου σχεδιασμού καμπανιών across screens.

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει περαιτέρω τη διαθέσιμη κλίμακα και τα formats που μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική αγορά μέσα από το CTV οικοσύστημα της OCM, το οποίο περιλαμβάνει τις λύσεις της Teads και τις υφιστάμενες πλατφόρμες VIDAA και Whale TV, ενώ πλέον ενσωματώνει και την LG. Έτσι, brands και agencies αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη ισχυρότερα περιβάλλοντα προβολής, με αυξημένη ορατότητα και πιο ολοκληρωμένη cross-screen ενεργοποίηση. Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για premium video περιβάλλοντα και μετρήσιμη απόδοση εντείνεται, η OCM ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης για omnichannel λύσεις.

Ο Γαληνός Γιαγλής, CEO της OCM, δήλωσε: «Το CTV αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα του media σχεδιασμού για brands και agencies που αναζητούν ποιότητα προβολής και την κλίμακα που απαιτείται για να χτίσουν ουσιαστικό reach. Η ενίσχυση του offering μας με την LG μέσω της Teads έρχεται να ισχυροποιήσει την πρότασή μας στην ελληνική και κυπριακή αγορά καθώς συνδυάζει την premium τοποθέτηση στην αρχική, τηλεοπτική οθόνη με την ακρίβεια των data-driven λύσεων, εδραιώνοντας την OCM ως τον στρατηγικό συνεργάτη για κάθε omnichannel καμπάνια».