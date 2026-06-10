Για κάθε αγώνα υπάρχει επίσης μια αποκλειστική σελίδα εντός του Viber που εμφανίζει τα βασικά στατιστικά, ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα σε πραγματικό χρόνο

H Rakuten Viber μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και με τη στήριξη της Nova, του πιο δυναμικού και εξελισσόμενου παρόχου τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, λανσάρει για πρώτη φορά στη χώρα μας μια νέα, αποκλειστική εμπειρία για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διαθέσιμη στην έκδοση του Viber για κινητά, η νέα λειτουργία παρέχει στους φιλάθλους άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες αγώνων και ενημερώσεις ομάδων σε πραγματικό χρόνο: οι χρήστες χρειάζεται απλώς να επιλέξουν τις αγαπημένες τους ομάδες από την ενότητα που εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας συνομιλιών στην εφαρμογή Viber. Στη συνέχεια, θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για επερχόμενους αγώνες, εξελίξεις κατά τη διάρκεια των αγώνων και τελικά αποτελέσματα.

Για κάθε αγώνα υπάρχει επίσης μια αποκλειστική σελίδα εντός του Viber που εμφανίζει τα βασικά στατιστικά, ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα σε πραγματικό χρόνο. Η εμπειρία για τους φιλάθλους θα είναι διαθέσιμη έως τις 19 Ιουλίου.

Η λειτουργία περιλαμβάνεται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις της εφαρμογής για Android και iOS. Αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Rakuten Viber να δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες και να βοηθά τους χρήστες να παραμένουν συνδεδεμένοι με τις στιγμές που τους αφορούν περισσότερο.