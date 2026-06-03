Με στόχο να βοηθήσει τους marketers να δημιουργούν διαφημιστικές καμπάνιες στη Reddit

Η Reddit ανακοίνωσε την παγκόσμια επέκταση της πρόσφατης ενσωμάτωσής της με το Shopify, με στόχο να βοηθήσει τους marketers να δημιουργούν διαφημιστικές καμπάνιες στη Reddit, αξιοποιώντας παράλληλα τη μορφή Dynamic Product Ads (DPA), η οποία παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να ενισχύσει τη φήμη της ως πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, προωθώντας συζητήσεις αγορών υψηλής πρόθεσης και μετατροπές (conversions), η Reddit ξεκίνησε τον Μάρτιο δοκιμές ενσωμάτωσης με το Shopify.

Μέσω της συνεργασίας με το Shopify, το οποίο φιλοξενεί εκατομμύρια εμπόρους που πωλούν προϊόντα σε περισσότερες από 175 χώρες, η Reddit δίνει πλέον τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να συνδέουν απευθείας το λογαριασμό τους στο Reddit Ads με το κατάστημά τους στο Shopify και να παρακολουθούν τις μετατροπές μέσω της λειτουργίας codeless Pixel signaling της πλατφόρμας.