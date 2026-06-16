Oλιστική στρατηγική που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων SEO και GEO

Η Search Magic, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα Search Engine Optimization (SEO) agencies, ενισχύει το πελατολόγιό της στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της Kωτσόβολος σε θέματα SEO. Η Κωτσόβολος, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην ελληνική αγορά, με ηγετική παρουσία τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό κανάλι.

Η Search Magic κατόρθωσε να επικρατήσει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού pitch, έναντι αρκετών εταιρειών που συμμετείχαν, προτείνοντας μια ολιστική στρατηγική που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων SEO και GEO. Η ομάδα της Search Magic θα λειτουργήσει ως extension της εσωτερικής digital ομάδας της Κωτσόβολος, συμβάλλοντας στη συνολική στρατηγική παρουσία του ομίλου στις μηχανές αναζήτησης.

Η Άννα Μοραγλή, Founder και CEO της Search Magic, δήλωσε σχετικά με τη νέα συνεργασία: “Η ανάληψη των ενεργειών SEO για την Κωτσόβολος αποτελεί ορόσημο για τη Search Magic. Μιλάμε για έναν από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ψηφιακούς οργανισμούς στην ελληνική αγορά, με τεράστιο όγκο προϊόντων και έντονο ανταγωνισμό σε κάθε κατηγορία. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η ομάδα της είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τη δουλειά και την τεχνογνωσία που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μετρήσιμη αξία, ενισχύοντας την οργανική παρουσία του kotsovolos.gr και υποστηρίζοντας τους εμπορικούς του στόχους”.

Η νέα συνεργασία επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Search Magic να συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, προσφέροντας υπηρεσίες SEO υψηλού επιπέδου. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε απαιτητικά e-commerce projects, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της και ενισχύοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους SEO partners στον χώρο