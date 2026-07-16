Ενισχύοντας το Discoverability

Η Sleed ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με το Magenta Insurance (πρώην COSMOTE Insurance), αναλαμβάνοντας τη στρατηγική ενίσχυση της οργανικής παρουσίας της εταιρείας στις μηχανές αναζήτησης, καθώς και την προβολή της σε περιβάλλοντα Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από στοχευμένες GEO ενέργειες.

Το Magenta Insurance, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, επέλεξε τη Sleed για να διασφαλίσει τη θέση της και στο ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του brand σε αναζητήσεις που σχετίζονται με τα κύρια προϊόντα της.

Το έργο περιλαμβάνει Technical και Content SEO Optimization, με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής και της σχετικότητας του περιεχομένου σε βασικές αναζητήσεις του κοινού. Παράλληλα, η Sleed αναπτύσσει και υλοποιεί πλήρες Backlinking πλάνο με στόχο την οργανική ενίσχυση του Domain, αλλά και την ταυτόχρονη τόνωση του Awareness μέσω των καταχωρήσεων σε κρίσιμα Portals. Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής αποτελεί και το GEO (Generative Engine Optimization), με στοχευμένες ενέργειες που διασφαλίζουν την παρουσία του Magenta Insurance στα αποτελέσματα AI μηχανών αναζήτησης ένα από τα πιο αναδυόμενα πεδία του σύγχρονου digital marketing.

Στόχος της συνεργασίας είναι η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Magenta Insurance στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει τεχνική αριστεία, ποιοτικό περιεχόμενο και στρατηγική digital παρουσία.