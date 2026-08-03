Νέα digital awareness καμπάνια

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Η Sleed παρουσιάζει το Save Lagokefalos (savelagokefalos.gr), μια digital awareness καμπάνια που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η παραπληροφόρηση και οι μη επαληθευμένες πληροφορίες μπορούν να αποκτήσουν αξιοπιστία και να διαδοθούν στο διαδίκτυο.

Αξιοποιώντας τον λαγοκέφαλο ως σατιρικό δημιουργικό όχημα, η καμπάνια παρουσιάζει μια φανταστική πρωτοβουλία «κοινωνικής επανένταξης», του πιο παρεξηγημένου ψαριού της Μεσογείου.

Μέσα από επαγγελματικό design, πειστική γλώσσα και συγκεκριμένους αριθμούς, το Save Lagokefalos δείχνει πόσο εύκολα ακόμη και ένα απολύτως φανταστικό αφήγημα μπορεί να μοιάζει αξιόπιστο.

Στόχος του project είναι να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την ψηφιακή παιδεία, καλώντας το κοινό να εξετάζει πιο προσεκτικά όσα βλέπει online πριν τα πιστέψει ή τα αναδημοσιεύσει.

Το κεντρικό μήνυμα συνοψίζεται στο:

ΝΑ ΝΟΙΑΖΕΣΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ

Αν σε κάναμε να νοιαστείς για έναν λαγοκέφαλο, σκέψου τι μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις το διαδίκτυο.

Με το Save Lagokefalos, η Sleed αξιοποιεί τη δύναμη του strategy, του storytelling, του design και της τεχνολογίας για να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από την ευθύνη που συνοδεύει τη δημιουργία και τη διάδοση περιεχομένου.

Πριν κάνεις share, ξανασκέψου το.

Δείτε το video της καμπάνιας.

Διαβάστε περισσότερα στο blog της Sleed.