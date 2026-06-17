Ένα υψηλής αισθητικής digital flagship, σχεδιασμένο για να αναδείξει τη δεξιοτεχνία, την καλλιτεχνική ταυτότητα και τον κόσμο του Nikos Koulis Jewels.

Η SOUL Creative Agency ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου website του Νίκου Κούλη, ενός από τους πιο διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες δημιουργούς κοσμημάτων, με διακριτή αισθητική, εξαιρετική δεξιοτεχνία και ισχυρή παρουσία στον χώρο του fine και high jewelry.

Με αφετηρία τον ιδιαίτερο δημιουργικό κόσμο του Nikos Koulis Jewels, η SOUL σχεδίασε μια ψηφιακή εμπειρία που λειτουργεί ως ένα ήσυχο, κομψό πλαίσιο γύρω από το ίδιο το κόσμημα. Η νέα πλατφόρμα βασίζεται στη φιλοσοφία της οπτικής εγκράτειας, με minimal σχεδιαστική γλώσσα, refined typography, λευκούς χώρους και διακριτικά animations, επιτρέποντας στις συλλογές, τις λεπτομέρειες και την καλλιτεχνική αξία κάθε δημιουργίας να βρεθούν στο επίκεντρο.

Κάθε σχεδιαστική επιλογή έγινε με στόχο μια seamless και intuitive εμπειρία πλοήγησης. Η δομή του περιεχομένου, οι μεταβάσεις, η αρχιτεκτονική των σελίδων και οι αλληλεπιδράσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να οδηγούν φυσικά τον επισκέπτη μέσα από τις συλλογές, τις ιστορίες, τις boutiques και τις product pages, δημιουργώντας ένα digital περιβάλλον που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη λειτουργικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα sophisticated digital flagship που μεταφέρει την ουσία του brand στον ψηφιακό χώρο: καθαρή εμπειρία χρήστη και μια σκηνοθεσία που δίνει στο κόσμημα τον απαραίτητο χώρο για να “μιλήσει” από μόνο του.