Την υπηρεσία Media Curation παρουσιάζει στην Ελλάδα η Tailwind EMEA, εισάγοντας μια νέα αναγκαία προσέγγιση στη διαφήμιση σε Youtube, Social Media & Open Web που ανατρέπει την παραδοσιακή, μυωπική προσέγγιση των καταναλωτών ως στατικές ομάδες ομοειδών κοινών, αποκομμένες από τις τάσεις της κοινωνίας και τις συζητήσεις στα ψηφιακά μέσα.

Η υπηρεσία βασίζεται σε τεχνολογία που αναλύει εκατομμύρια videos και σελίδες περιεχομένου σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα και web sites. Επαναφέρει την έμφαση στην προσοχή (attention), τη συνάφεια και ποιότητα των media, και την ανάδειξη του δημιουργικού ως βασικούς παράγοντες απόδοσης.

«Οι άνθρωποι δεν είναι γραμμές σε CRM. Ζουν καθημερινά εκεί έξω στην κοινωνία και τρέχουν με την ταχύτητα των social feeds», δήλωσε ο Οδυσσέας Ντότσικας, Managing Partner της Tailwind EMEA. « Το Media Curation, συνδυάζοντας signals από εκατομμύρια data points, βοηθά τα brands να προσαρμοστούν: να εμφανίζονται στις στιγμές που πραγματικά έχει σημασία — εκεί όπου η προσοχή είναι υψηλότερη, η media σπατάλη χαμηλότερη και η απόδοση κατά τουλάχιστον 30% καλύτερη από τους παραδοσιακούς τρόπους ψηφιακής διαφήμισης».

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του οράματος της Tailwind EMEA για Better Media — μια προσέγγιση που στοχεύει σε διαφήμιση που είναι υπεύθυνη, διαφανής και εν τέλει πιο αποτελεσματική.

