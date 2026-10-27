Ξεκάθαρη ταυτότητα, σύγχρονη ecommerce εμπειρία

Η Think Plus, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα πιστοποιημένη ως Shopify Experts, σχεδίασε και υλοποίησε το νέο eshop του Valania, ελληνικού brand φυσικών καλλυντικών και χειροποίητων σαπουνιών ελαιολάδου, σε περιβάλλον Shopify. Το custom theme αναδεικνύει τη minimal, καθαρή αισθητική του brand μέσα από photography-first σχεδίαση, με το προϊόν στο επίκεντρο.

Η ιεράρχηση της πληροφορίας στις σελίδες προϊόντος (συστατικά, οφέλη, χρήση) δομήθηκε μέσω metafields, διατηρώντας ευελιξία για μελλοντικές προσθήκες. Το νέο eshop σέβεται τη χειροποίητη ταυτότητα του brand, χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργικότητα μιας σύγχρονης ecommerce εμπειρίας. Το απλό, όταν γίνεται σωστά, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.