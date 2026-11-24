CRO monitoring εργαλείο για eshops

Η VALUE παρουσιάζει το Δelta, το CRO monitoring εργαλείο που ανέπτυξε εσωτερικά για eshops.

Το Δelta ελέγχει το eshop κάθε 15 λεπτά, μέρα και νύχτα, με δεδομένα από το GA4, σε κάθε βήμα από το καλάθι μέχρι την παραγγελία. Συγκρίνει τις μετρήσεις με μια περίοδο αναφοράς (baseline) και στέλνει ειδοποίηση στο Slack μόνο όταν μια πτώση είναι στατιστικά σημαντική, μαζί με διάγνωση της αιτίας από το AI του Δelta. Κάθε ειδοποίηση την εξετάζει η ομάδα CRO της VALUE, που προτείνει το επόμενο βήμα.

Έτσι, σε μέρες αυξημένης κίνησης, όπως η Black Friday, μια πτώση στις αγορές εντοπίζεται και διορθώνεται την ίδια μέρα, όχι στο report του μήνα.