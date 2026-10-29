Λειτουργεί με 142 εξειδικευμένους AI agents

Η VALUE παρουσίασε τον ORION, τον AI server που σχεδίασε και υλοποίησε εσωτερικά.

Στον ORION τρέχουν ήδη γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που κινούν τις AI εφαρμογές της. Η VALUE φιλοξενεί και λειτουργεί τα μοντέλα αυτά στη δική της υποδομή. Τα αρχεία των πελατών που επεξεργάζεται ο ORION μένουν τοπικά και δεν ανεβαίνουν στο cloud κανενός AI, ενώ κάθε brand αποκτά το δικό του custom RAG. Ο ORION λειτουργεί με 142 εξειδικευμένους AI agents, όμως τον τελικό έλεγχο τον κάνει πάντα άνθρωπος.

Για τα μοντέλα του ORION, η VALUE δεν πληρώνει credits ανά χρήση, όπως στις πλατφόρμες AI τρίτων. Το κόστος λειτουργίας τους περιορίζεται κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στους πελάτες της υψηλή τεχνολογία σε ρεαλιστικά fees.