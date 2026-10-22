Από τους πρώτους επίσημους Claude partners στην Ελλάδα

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Η VALUE είναι από τους πρώτους επίσημους Claude partners στην Ελλάδα, ως μέλος του Claude Partner Network της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude.

Η ομάδα της εκπαιδεύεται στο Partner Academy της Anthropic, με δέσμευση να πιστοποιηθούν τουλάχιστον 10 άτομα με τις εξετάσεις Claude Certified Developer και Claude Certified Architect.

Ως full stack digital agency & software house, η VALUE εφαρμόζει τις πρακτικές της Anthropic τόσο στο marketing όσο και στο software που αναπτύσσει για τους πελάτες της.