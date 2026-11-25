GEO & SEO monitoring πλατφόρμα που ανέπτυξε για να μετρά την ορατότητα των brands στη Google και στις απαντήσεις του AI

Η VALUE παρουσιάζει το Pingg, την GEO & SEO monitoring πλατφόρμα που ανέπτυξε εσωτερικά για να μετρά την ορατότητα των brands στη Google και στις απαντήσεις του AI.

Το Pingg θέτει τακτικά σε ChatGPT, Gemini και Claude τις ερωτήσεις που κάνουν οι πελάτες κάθε brand. Από κάθε απάντηση καταγράφει αν αναφέρεται το brand, το μερίδιό του απέναντι στους ανταγωνιστές (share of voice), αν υπάρχει σύνδεσμος προς το site (citation) και σε ποιες ερωτήσεις το brand λείπει.

Τα ευρήματα τα αναλύει η ομάδα της VALUE και τα μετατρέπει σε αλλαγές στο site και στο περιεχόμενο. Τον πρώτο μήνα λειτουργίας για πελάτες, το Pingg ανέλυσε 2.125 απαντήσεις AI για 19 sites.