Νέα πρωτοβουλία που συνδυάζει creative στούντιο παραγωγής, εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με βασικό άξονα την τεχνητή νοημοσύνη

Η WPP παρουσίασε το unit HEX, μια νέα πρωτοβουλία που συνδυάζει creative στούντιο παραγωγής, εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με βασικό άξονα την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το HEX αποτελεί μέρος του ευρύτερου τμήματος παραγωγής της WPP και στελεχώνεται από περίπου 50 ειδικούς στη δημιουργική τεχνολογία. Εστιάζει στη generative και agentic AI, στα ψηφιακά παιχνίδια, στις καθηλωτικές εμπειρίες και στη ρομποτική, προσφέροντας ήδη υπηρεσίες σε πελάτες της εταιρείας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του παρουσιάστηκε στο SXSW, όπου συνδυάστηκαν AI coaching και καταγραφή κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες έπαιζαν ποδόσφαιρο και τα δεδομένα των κινήσεών τους μετατρέπονταν σε εξατομικευμένα μοτίβα λεκέδων για το απορρυπαντικό Dirt Is Good της Unilever.

Παράλληλα, το HEX διοργανώνει εργαστήρια AI για στελέχη εταιρειών του Fortune 500. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, μόνο το 25% των επιχειρήσεων καταφέρνει να μετατρέψει επιτυχημένα πιλοτικά έργα AI σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Για το λόγο αυτόν, οι ομάδες του HEX ενσωματώνονται συχνά απευθείας στους πελάτες, αναλύοντας ανάγκες, αναπτύσσοντας εξατομικευμένες λύσεις και εκπαιδεύοντας τα στελέχη τους. Το ανθρώπινο δυναμικό του HEX προέρχεται από το πρόγραμμα Creative Tech Apprenticeship της WPP. Το στούντιο συνεργάζεται επίσης με εταιρείες όπως η Adobe, η Google και η Nvidia, για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών.