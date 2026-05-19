Η AIM White Now ως πρωτοποριακό Alpha product case study

Η Initiative, σε συνεργασία με τη Unilever και το TikTok, υλοποίησε ένα από τα πιο πρωτοποριακά παραδείγματα ψηφιακής επικοινωνίας των τελευταίων ετών, φέρνοντας την ελληνική αγορά στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας του TikTok.

Η καμπάνια για την AIM White Now αξιοποίησε το TikTok Multi-Link Ads ως Alpha product, σε ένα από τα πρώτα παγκοσμίως activations του συγκεκριμένου format, πριν από την ευρεία διάθεσή του διεθνώς. Η επιλογή του format έγινε στρατηγικά, με στόχο να υποστηρίξει μία ecommerce καμπάνια με πολλαπλές προϊοντικές επιλογές και να δημιουργήσει μία πιο άμεση και λειτουργική διαδρομή για τον χρήστη.

Το Multi-Link Ads format επέτρεψε στο brand να παρουσιάσει πολλαπλές επιλογές προϊόντων μέσα από ένα ενιαίο διαφημιστικό περιβάλλον στο TikTok, δημιουργώντας μία πιο εύχρηστη και απρόσκοπτη εμπειρία. Για τη σειρά AIM White Now, αυτό σήμαινε ότι οι χρήστες μπορούσαν να ανακαλύψουν διαφορετικές προϊοντικές εκδοχές με μεγαλύτερη ευκολία, περνώντας από την ανακάλυψη του προϊόντας στην αγορά του με ένα κλικ.

Το αποτέλεσμα δεν περιορίστηκε σε μία τεχνολογικά πρωτοποριακή δοκιμή. Η καμπάνια πέτυχε ισχυρό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, καταγράφοντας +33% υψηλότερο CTR έναντι του control group και 3x πιο αποδοτικό CPC, οδηγώντας τελικά στη δημοσίευσή της ως επίσημο TikTok for Business global case study.

Η επιτυχία του case αναδεικνύει τη δύναμη της στενής συνεργασίας μεταξύ brand, agency και platform, αλλά και τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας με διεθνή αντίκτυπο.

Όπως δήλωσε η Βάλια Σάκκου, Digital Media & E-commerce Lead, 1U Europe, BPC & Foods, Unilever:

«Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του DNA της Unilever. Η Multi-Link Alpha καμπάνια για την AIM αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς το σωστό format μπορεί να μετατρέψει μία τυπική traffic καμπάνια σε μία ενέργεια υψηλής απόδοσης, δημιουργώντας μια πιο άμεση και λειτουργική διαδρομή για τον καταναλωτή.»

Από την πλευρά της Initiative, η Λορέττα Πάνου, Chief Strategy & Digital Officer, δήλωσε:

«Η δημοσίευση της AIM White Now ως επίσημο TikTok for Business case study επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο εφαρμογής καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας με διεθνή αντίκτυπο. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο του σύγχρονου agency ως στρατηγικού συνεργάτη στα Μέσα, που δεν περιορίζεται στην υλοποίηση καμπανιών, αλλά συνδέει την καινοτομία των platforms, το customer journey και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με πραγματικό business αποτέλεσμα.»

Δείτε ολόκληρο το case εδώ: Unilever AIM White Now | TikTok for Business Case Study