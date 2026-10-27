Το προϊόν, με την ονομασία Features (Χαρακτηριστικά), βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση για μια επιλεγμένη ομάδα δημιουργών περιεχομένου στις ΗΠΑ και επιτρέπει τη μεταφόρτωση μεγαλύτερων σε διάρκεια οριζόντιων βίντεο, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάνουν έως και τα 90 λεπτά

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε να δοκιμάζει τη δυνατότητα προβολής βίντεο σε οριζόντια μορφή, μια στρατηγική κίνηση με την οποία επιδιώκει να ανταγωνιστεί την κυριαρχία του YouTube, προσελκύοντας και διατηρώντας δημιουργούς περιεχομένου στην εφαρμογή της Meta.

Το προϊόν, με την ονομασία Features (Χαρακτηριστικά), βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση για μια επιλεγμένη ομάδα δημιουργών περιεχομένου στις ΗΠΑ και επιτρέπει τη μεταφόρτωση μεγαλύτερων σε διάρκεια οριζόντιων βίντεο, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάνουν έως και τα 90 λεπτά. «Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια και δοκιμάζουμε τη λειτουργία, ακούγοντας παράλληλα τα σχόλια των χρηστών. Ωστόσο, είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στους δημιουργούς περισσότερο χώρο για να αφηγούνται τις ιστορίες τους στις κοινότητες που έχουν ήδη δημιουργήσει εδώ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri.

Στροφή προς το περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας

Μαζί με την αντιπρόεδρο Προϊόντος, Tessa Lyons, ο Mosseri εξήγησε σε βίντεο οριζόντιας μορφής ότι, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν σχετικά με την υιοθέτηση αυτού του φορμάτ, η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στην παραγωγή και την κοινοποίηση περιεχομένου.

«Αυτό που θα μπορείς να κάνεις πλέον είναι, αν δεις ένα απόσπασμα από ένα podcast που σου αρέσει πολύ, να μπορείς να κάνεις κλικ και να συνεχίσεις να το παρακολουθείς ή να δεις ολόκληρο το βίντεο. Θα μπορείς να εμβαθύνεις και να το παρακολουθήσεις μέχρι το τέλος, καθώς οι δημιουργοί θα μπορούν να συνδέουν αυτά τα Reels με την κύρια λειτουργία τους», δήλωσε από την πλευρά της η Lyons.

Οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες σε κινητές συσκευές, ωστόσο στόχος είναι η εμπειρία θέασης να μεταφερθεί και στο Instagram για τηλεοράσεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για την προσέγγιση μεγαλύτερου κοινού. Με αυτή την πρωτοβουλία, το Instagram επιδιώκει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό του με πλατφόρμες όπως το YouTube, το Spotify και το Netflix, οι οποίες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου μεγάλης διάρκειας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ανοίγει τον δρόμο για την προσέλκυση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς δημιουργών περιεχομένου μέσω των βιντεοσκοπημένων podcast, ενός από τους βασικούς τρόπους προσέλκυσης τόσο δημιουργών όσο και διαφημιζόμενων.