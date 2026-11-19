Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε στα 83 δολάρια, υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων. Συνολικά, η Anthropic διέθεσε 956,4 εκατομμύρια μετοχές, ενώ οι επτά συνιδρυτές προχώρησαν στην πώληση επιπλέον 23,6 εκατομμυρίων μετοχών. Η τελική προσφορά ήταν αυξημένη σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε τη διάθεση 801,4 εκατομμυρίων μετοχών από την εταιρεία.

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Anthropic εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 1,5 τρισ. δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση, τοποθετώντας την ανάμεσα στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Με βάση τα στοιχεία του Bloomberg, η εταιρεία συγκαταλέγεται στις 15 κορυφαίες εισηγμένες βάσει χρηματιστηριακής αξίας, σε άμεσο ανταγωνισμό με την Tesla και πάνω από την Eli Lilly.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση είναι χαμηλότερη από τα 2 τρισ. δολάρια που είχαν αναφερθεί ως πιθανό επίπεδο τους προηγούμενους μήνες, παραμένει ωστόσο σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών της Wall Street, οι οποίοι τοποθετούσαν την αξία της κοντά στο 1,1 τρισ. δολάρια κατά την περίοδο της πρόσφατης υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών.

Στην επιτυχία της δημόσιας προσφοράς συνέβαλε και η ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετέχουν ισχυροί τεχνολογικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Google της Alphabet, η Advanced Micro Devices (AMD) και η Microsoft.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, ακόμη και χωρίς να συνυπολογιστεί η ιδιωτική τοποθέτηση, η δημόσια προσφορά της Anthropic αποτελεί τη μεγαλύτερη IPO που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η βασική άντληση κεφαλαίων, ύψους 81,3 δισ. δολαρίων, ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε συγκεντρώσει 75 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι επενδυτές επικεντρώνονταν κυρίως στις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ και στους παρόχους υπολογιστικών υποδομών, πλέον στρέφουν την προσοχή τους και στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα και ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Claude της Anthropic.

Η αυξανόμενη ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια, στους δημόσιους οργανισμούς και σε άλλους τομείς της οικονομίας ενισχύει τις προσδοκίες για τη μελλοντική εμπορική τους αξιοποίηση, καθιστώντας τις εταιρείες ανάπτυξης AI ιδιαίτερα ελκυστικές για τα επενδυτικά κεφάλαια.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic δημιουργεί νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ως η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μοντέλων AI αιχμής και εισέρχεται στο χρηματιστήριο, αποκτά σημαντικό προβάδισμα έναντι της βασικής ανταγωνίστριάς της, OpenAI, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση πριν από το 2027.

Η διαδικασία της IPO οργανώθηκε από τις Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή ακόμη 20 τραπεζών, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της προσφοράς.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Anthropic αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την εταιρεία αλλά και για την παρουσία των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.