Το κανάλι του Athletiko σημείωσε 9.284.606 προβολές, 913.294 μοναδικούς χρήστες και 883.043 ώρες παρακολούθησης

Ισχυρή παρουσία στο YouTube κατέγραψε το Athletiko και τον Ιούνιο, σε μια περίοδο όπου οι εγχώριες διοργανώσεις είχαν ολοκληρωθεί και το ενδιαφέρον της αθλητικής επικαιρότητας ήταν στραμμένο στη διεθνή σκηνή και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κανάλι του Athletiko σημείωσε 9.284.606 προβολές, 913.294 μοναδικούς χρήστες και 883.043 ώρες παρακολούθησης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία και τη δυναμική του παρουσία στο ψηφιακό αθλητικό περιβάλλον.

Ξεχωριστή απήχηση είχαν οι έκτακτες εκπομπές που κάλυψαν τις εξελίξεις γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Athletiko να ανταποκρίνεται άμεσα στα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα, ανεξαρτήτως αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, οι live εκπομπές παρήγαγαν περίπου το 50% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης, στοιχείο που αναδεικνύει την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει το Athletiko με το κοινό του μέσα από την άμεση ενημέρωση, την ανάλυση και τον σχολιασμό της επικαιρότητας.

Με ολοκληρωμένο περιεχόμενο που συνδυάζει live εκπομπές, long-form videos και Shorts, το Athletiko συνεχίζει να ενισχύει το ψηφιακό του αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα ισχυρότερα αθλητικά digital brands της χώρας.