Την JETads

Η Just Eat Takeaway.com λανσάρει την JETads, μια νέα διαφημιστική πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απευθύνεται σε διαφημιζόμενους στην Ευρώπη.

Η νέα πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει 59 εκατομμύρια καταναλωτές, μέσω 592 εκατομμυρίων παραγγελιών ετησίως και ενός δικτύου με περισσότερους από 342.000 συνεργάτες σε 14 αγορές.

Η JETads θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες διαφημιζόμενων: εστιατόρια και επιχειρήσεις τροφίμων, εταιρείες ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) και επιχειρήσεις εκτός του κλάδου τροφίμων και παντοπωλείου.

Στόχος είναι να προσφέρει νέες δυνατότητες προβολής σε όλες τις επιχειρήσεις. Τα εστιατόρια και τα καταστήματα τροφίμων θα αποκτήσουν ενισχυμένη παρουσία στα αποτελέσματα αναζήτησης και περιήγησης, ενώ τα brands FMCG θα μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις κατά τη διαδικασία δημιουργίας του καλαθιού αγορών. Παράλληλα, οι διαφημίσεις μη σχετικών με τα τρόφιμα brands θα εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.