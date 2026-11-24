Με δυνατότητα σύγκρισης τιμών από χιλιάδες καταστήματα λιανικής και προβολής ιστορικού τιμών για τον εντοπισμό πραγματικών εκπτώσεων, το νέο εργαλείο της Klarna βοηθά τους Έλληνες καταναλωτές, ποσοστό 54% των οποίων συγκρίνει ήδη τιμές πριν αγοράσει, να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές ενόψει της Black Friday.

H Klarna, το δίκτυο καθημερινών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επεκτείνει τη διαθεσιμότητα του εργαλείου Search & Compare στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία, μέσω της εφαρμογής Klarna αλλά και στην ιστοσελίδα της.

Το εργαλείο Search & Compare βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, αξιοποιώντας φίλτρα αναζήτησης με βάση τα κριτήρια που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως το χρώμα, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών, τη διαθεσιμότητα στα καταστήματα και τις επιλογές αποστολής, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία αναζήτησης.

Μέσω της σύγκρισης τιμών από χιλιάδες καταστήματα λιανικής, ανεξάρτητα από το εάν συνεργάζονται με την Klarna, το εργαλείο αυτό προσφέρει στους καταναλωτές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς, διευκολύνοντάς τους να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Σύμφωνα με στοιχεία της Klarna, το 54% των Ελλήνων καταναλωτών συγκρίνει ήδη τις τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων πριν προχωρήσει σε κάποια αγορά, με το Search & Compare να καθιστά τη διαδικασία αυτή πιο γρήγορη και απλή.

Το Search & Compare είναι διαθέσιμο από σήμερα, λίγο πριν από την Black Friday, ενώ το ιστορικό τιμών είναι ιδιαίτερα βοηθητικό κατά τη συγκεκριμένη αγοραστική περίοδο. Μέσω αυτού, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τρέχουσες προσφορές με προηγούμενες τιμές, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν μια έκπτωση είναι πραγματικά συμφέρουσα. Έτσι, η Klarna τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πιο έξυπνες και ενημερωμένες αγορές σε μια περίοδο αυξημένης αγοραστικής δραστηριότητας.

Η Μαρία Ηλιάδου, Country Manager Greece της Klarna, δήλωσε: «Με το Search & Compare, οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη μπορούν να αναζητούν και να ανακαλύπτουν προϊόντα, να εντοπίζουν τις καλύτερες τιμές και προσφορές, να επωφελούνται από επιστροφή χρημάτων (cashback) και να πληρώνουν με τον τρόπο που επιθυμούν. Παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους πρόσθετες υπηρεσίες μετά την αγορά, όπως η παρακολούθηση της παράδοσης, οι ψηφιακές αποδείξεις και η εύκολη διαδικασία επιστροφών».