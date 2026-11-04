Το έργο περιλαμβάνει ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, νέα digital εργαλεία, παραγωγή video, immersive exhibition και μελέτες marketing και εταιρικής ταυτότητας

Σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προχωρά το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ) για υπηρεσίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, ψηφιακής προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού του αποθέματος, στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 687.764,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 852.828 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η διάρκειά της ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Το project περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, καθώς και την ανάπτυξη νέας διαδικτυακής πύλης, e-ticketing, e-shop και εφαρμογών που απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε ΑμεΑ και διεθνές κοινό.

Στο σκέλος της επικοινωνίας προβλέπεται παραγωγή video τουριστικής προβολής και προώθησης για χρήση στα social media, προϋπολογισμού 32.116 ευρώ με ΦΠΑ, καθώς και συγγραφή σεναρίων για τις ψηφιακές εφαρμογές.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία της immersive ψηφιακής έκθεσης «Θεσσαλονίκη - Κοσμοπολίτισσα των Ήχων», καθώς και phygital εκθεσιακή εγκατάσταση και σχετικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

Στο έργο εντάσσεται επίσης μελέτη στρατηγικής marketing και σύνδεσης με τον τουρισμό, ύψους 27.528 ευρώ με ΦΠΑ, καθώς και μελέτη σχεδιασμού ταυτότητας, οπτικής και λεκτικής επικοινωνίας (branding), προϋπολογισμού 22.940 ευρώ με ΦΠΑ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της προσβασιμότητας του ΚΩΘ, η προσέλκυση νέων ακροατηρίων και η σύνδεσή του με την εκπαιδευτική και τουριστική κοινότητα.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Στο σχέδιο διακήρυξης που συνοδεύει την απόφαση δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.