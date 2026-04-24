Τα τελευταία 18 χρόνια έχει αναλάβει διάφορους ρόλους στην εταιρεία

Καθώς η Microsoft επενδύει σε εργαλεία επιχειρήσεων και διαφήμισης με τεχνητή νοημοσύνη, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας, Ryan Roslansky, όρισε τον μακροχρόνιο εργαζόμενο της LinkedIn και πρώην COO Daniel Shapero νέο διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας.

Ο Shapero εντάχθηκε για πρώτη φορά στη LinkedIn το 2008 ως αντιπρόεδρος παγκόσμιων πωλήσεων. Τα τελευταία 18 χρόνια έχει αναλάβει διάφορους ρόλους στην εταιρεία, όπως αντιπρόεδρος προϊόντος, επικεφαλής επιχειρηματικός διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών (COO) και πλέον διευθύνων σύμβουλος (CEO).