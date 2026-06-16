Η νέα λειτουργία βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκουν και να συνεργάζονται με δημιουργούς που είναι σχετικοί με το αντικείμενό τους, βάσει θεμάτων και εξειδίκευσης.

Η LinkedIn παρουσίασε το πρώτο της Creator Marketplace, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου στην επαγγελματική της πλατφόρμα.

Η νέα λειτουργία βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκουν και να συνεργάζονται με δημιουργούς που είναι σχετικοί με το αντικείμενό τους, βάσει θεμάτων και εξειδίκευσης. Οι marketers μπορούν να αξιολογούν προφίλ με βάση το κοινό και την απόδοση, αλλά και να εντοπίζουν ήδη υπάρχον περιεχόμενο που περιλαμβάνει το brand τους. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης μέσω των Thought Leader Ads. Οι δημιουργοί διατηρούν τον έλεγχο των συνεργασιών τους, ενώ η υπηρεσία BrandWorks προσφέρει στρατηγική υποστήριξη σε καμπάνιες. Η πλατφόρμα βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο.