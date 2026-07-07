Η πλατφόρμα γεννήθηκε από την πραγματική αγάπη για τη μουσική και τις εκδηλώσεις. Aποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει τον κόσμο της μουσικής με την επιχειρηματικότητα.

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Η εύρεση του ιδανικού μουσικού για μια εκδήλωση, είτε πρόκειται για ένα μεγάλο εταιρικό event, μια βραδιά σε ένα bar είτε για τη σημαντικότερη στιγμή ενός ζευγαριού, τον γάμο του, ήταν ανέκαθεν μια διαδικασία βασισμένη στην τύχη, στις γνωριμίες της τελευταίας στιγμής και σε ατέλειωτα τηλεφωνήματα.

Την ίδια στιγμή, οι καλλιτέχνες (DJ, μπάντες και σόλο μουσικοί) έπρεπε να ισορροπούν ανάμεσα στην τέχνη τους και σε ένα χάος γραφειοκρατίας, με ημερολόγια, οικονομικά στοιχεία, τον εξοπλισμό τους και playlist διάσπαρτα σε σημειωματάρια και μηνύματα.

Αυτό το κενό στην ελληνική αγορά έρχεται να καλύψει το MatchStage.gr.

Πρόκειται για μια καινοτόμο ελληνική πλατφόρμα, με σύνθημα: «Βρείτε τον κατάλληλο μουσικό & Οργανώστε όλη σας τη δραστηριότητα»

Η πλατφόρμα γεννήθηκε από την πραγματική αγάπη για τη μουσική και τις εκδηλώσεις. Δεν αποτελεί απλώς έναν κατάλογο καλλιτεχνών, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει τον κόσμο της μουσικής με την επιχειρηματικότητα.

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.matchstage.gr. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και ως εφαρμογή για εύκολη εγκατάσταση μέσω του App Store και του Google Play.

Ο διπλός ρόλος: Marketplace και ψηφιακός μάνατζερ

Το MatchStage ξεχωρίζει γιατί λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις, προσφέροντας λύσεις τόσο σε όσους αναζητούν μουσικούς για τις εκδηλώσεις τους όσο και στους ίδιους τους καλλιτέχνες.

Για διοργανωτές & επιχειρήσεις: Ανακάλυψη με λίγα μόνο κλικ!

Bar , club, κτήματα δεξιώσεων, εταιρείες αλλά και ιδιώτες μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τους την αβεβαιότητα. Μέσω της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να:

Αναζητούν επαληθευμένους καλλιτέχνες με βάση το μουσικό είδος, την περιοχή και τον τύπο της εκδήλωσης.

Στέλνουν απευθείας προτάσεις συνεργασίας ή να δημοσιεύουν μια αγγελία, περιμένοντας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από καλλιτέχνες.

Επικοινωνούν με ασφάλεια μέσω του ενσωματωμένου chat, να αποθηκεύουν αγαπημένα προφίλ και να διαβάζουν αυθεντικές αξιολογήσεις.

Για τους καλλιτέχνες: Ένας All-in-One ψηφιακός βοηθός

DJs, μπάντες, τραγουδιστές και μουσικά σχήματα αποκτούν ένα πανίσχυρο επαγγελματικό εργαλείο. Πέρα από ένα ολοκληρωμένο προφίλ με βιογραφικό, πολυμεσικό υλικό (βίντεο και ήχο) και ενδεικτικές αμοιβές, το MatchStage προσφέρει:

Ημερολόγιο διαθεσιμότητας, ώστε να αποφεύγονται τα διπλοκρατήματα.

Οικονομική διαχείριση για έσοδα, έξοδα και έκδοση τιμολογίων.

Καταγραφή εξοπλισμού με ιστορικό συντήρησης (service).

Ψηφιακές φόρμες εκδήλωσης, όπως αναλυτικό timeline και playlist για γάμους ή άλλες εκδηλώσεις.

Η δωρεάν εγγραφή επιτρέπει σε όλους να γνωρίσουν την πλατφόρμα χωρίς κανένα ρίσκο. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται μέσω κρυπτογραφημένων συστημάτων, ενώ τα επαληθευμένα προφίλ και το σύστημα αξιολογήσεων μετά την ολοκλήρωση κάθε event εγγυώνται ότι αυτό που βλέπει ο διοργανωτής είναι και αυτό που πραγματικά θα λάβει την ημέρα της εκδήλωσης.

Πώς λειτουργεί σε τέσσερα απλά βήματα

1. Εγγραφή: Δημιουργείτε το προφίλ σας εντελώς δωρεάν στο MatchStage.gr.

2. Αναζήτηση: Ο διοργανωτής βρίσκει τον κατάλληλο καλλιτέχνη ή ο καλλιτέχνης βρίσκει το κατάλληλο event.

3. Συμφωνία: Η επικοινωνία και όλες οι λεπτομέρειες ολοκληρώνονται μέσα από το chat της πλατφόρμας.

4. Πραγματοποίηση & Αξιολόγηση: Η εκδήλωση πραγματοποιείται, η διαχείριση γίνεται ψηφιακά και ακολουθεί η αξιολόγηση της συνεργασίας.

Με ελληνικό DNA και παρουσία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού

Είτε είστε επαγγελματίας μουσικός που θέλει να οργανώσει αποτελεσματικά την καριέρα του είτε διοργανωτής που αναζητά το ιδανικό μουσικό σχήμα για την εκδήλωσή του, η λύση βρίσκεται πλέον λίγα μόνο κλικ μακριά, μέσα από το MatchStage.gr και, σύντομα, μέσω της εφαρμογής για App Store και Google Play.