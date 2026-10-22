Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη σωρευτικά κέρδη ύψους 52.481 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους, αυξημένα κατά 39% σε ετήσια βάση

Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη σωρευτικά κέρδη ύψους 52.481 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους, αυξημένα κατά 39% σε ετήσια βάση, με κινητήρια δύναμη για ακόμη μία φορά τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει και την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

Η εταιρεία στην οποία ανήκουν τα WhatsApp, Instagram και Facebook κατέγραψε έσοδα ύψους 181.712 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, αυξημένα κατά 29% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η οποία δημοσιεύθηκε μετά το κλείσιμο της Wall Street. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υπογράμμισε ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο η εταιρεία πέτυχε σημαντικά «ορόσημα» στον τομέα της ΤΝ, όπως η κυκλοφορία των Muse και Muse Wonder, του «πρώτου μοντέλου αιχμής» της, και διαβεβαίωσε ότι οι «επενδύσεις αποδίδουν καρπούς» και ότι η εταιρεία σημειώνει «ταχεία επιτάχυνση της προόδου».

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η τεχνολογική εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 9.860 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 264% σε ετήσια βάση, και έσοδα ύψους 64.601 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 26%.

Η Meta κατέγραψε επιβάρυνση ύψους 9.900 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω του δικαστικού συμβιβασμού του περασμένου Αυγούστου, με τον οποίο διευθετήθηκαν οι αγωγές που είχαν καταθέσει 52 πολιτείες των ΗΠΑ σχετικά με τον εθισμό των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. Όπως ανέφερε, χωρίς αυτή την επιβάρυνση, τα κέρδη της θα ήταν σημαντικά υψηλότερα.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έλεγχο για ζητήματα που αφορούν ανηλίκους «σε διάφορες αγορές», ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να διεξαχθούν αρκετές δίκες στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Περισσότεροι χρήστες, περισσότερη διαφήμιση, περισσότερη ΤΝ

Όσον αφορά τους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, σχεδόν το σύνολο των τριμηνιαίων εσόδων προήλθε και πάλι από τη διαφήμιση, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας και, σε μικρότερο βαθμό, από τη Reality Labs, η οποία ειδικεύεται στο μετασύμπαν (metaverse), αλλά εξακολουθεί να καταγράφει λειτουργικές ζημίες.

Ο αριθμός των ημερήσιων ενεργών χρηστών στις εφαρμογές της αυξήθηκε κατά 3%, φθάνοντας τα 3,64 δισεκατομμύρια άτομα. Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 10% οι εμφανίσεις διαφημίσεων που βλέπουν οι χρήστες, ενώ η μέση τιμή κάθε διαφήμισης ενισχύθηκε κατά 14%, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι επενδύσεις μας στην ΤΝ αποφέρουν ήδη σημαντικά πρόσθετα διαφημιστικά έσοδα, χάρη στην αυξημένη αλληλεπίδραση των χρηστών, στις καλύτερες συστάσεις περιεχομένου και στην αποτελεσματικότερη εμπορική αξιοποίηση», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Meta, Σούζαν Λι.

«Αξιοποιώντας αυτή την πρόοδο, οι επενδύσεις μας στα MSL (Meta Superintelligence Labs) δημιουργούν την απαραίτητη τεχνολογία και υποδομή για την αξιοποίηση σημαντικών νέων ευκαιριών εσόδων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων σε ολόκληρη την επιχείρηση», πρόσθεσε.