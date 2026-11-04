Η δικαιοσύνη δικαιώνει τις εταιρείες media και η Meta αναστέλλει επ’ αόριστον την εφαρμογή των αλλαγών, μετά τις έντονες αντιδράσεις εκδοτών και διαφημιζόμενων.

Σε αναδίπλωση υποχρεώνεται η Meta όσον αφορά τους νέους εμπορικούς όρους για το Facebook και το Instagram, μετά τη δικαστική νίκη των νορβηγικών εταιρειών μέσων ενημέρωσης και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο αποφάσισε στις 28 Οκτωβρίου να απαγορεύσει προσωρινά την εφαρμογή των νέων όρων στη Νορβηγία, μέχρι να κριθεί οριστικά η νομιμότητά τους. Σύμφωνα με τη νορβηγική Ένωση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης (MBL), το δικαστήριο αναγνώρισε τη δεσπόζουσα θέση της Meta στη σχετική αγορά και έκρινε ότι οι προτεινόμενοι όροι είναι μη εύλογοι.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η δυνατότητα της Meta να αποκτήσει εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δημοσιογραφικού περιεχομένου, όπως άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται πίσω από συνδρομητικά «τείχη» (paywall0. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα επέτρεπαν στην εταιρεία να αξιοποιεί το περιεχόμενό τους για την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή τους.

Στη δικαστική προσφυγή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μεγάλοι οργανισμοί της νορβηγικής αγοράς, όπως οι NRK, TV 2, Schibsted και Amedia. Εκπρόσωποι του κλάδου υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση αφορά τόσο την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όσο και τη διατήρηση της οικονομικής βάσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Παράλληλα, οι νέοι όροι προκάλεσαν αντιδράσεις από εκδότες και διαφημιζόμενους σε διεθνές επίπεδο, με καταγγελίες να έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, η Meta ανακοίνωσε ότι αναβάλλει επ’ αόριστον την εφαρμογή των νέων εμπορικών όρων. Όπως ανέφερε η εταιρεία, θα προηγηθεί πλήρης διαβούλευση με εκπροσώπους του κλάδου, η οποία ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τις 20 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι.

Η Meta, πάντως, απορρίπτει την ερμηνεία των εκδοτών ότι οι αλλαγές θα της παραχωρούσαν απεριόριστα δικαιώματα αξιοποίησης του περιεχομένου τους για υπηρεσίες AI.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών με τους εκδότες, καθώς η αξιοποίηση περιεχομένου για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα πεδία αντιπαράθεσης γύρω από τα δικαιώματα, την εμπορική εκμετάλλευση και τους όρους συνεργασίας στην ψηφιακή αγορά.