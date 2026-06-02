Για social media, AI και creators

Η Meta σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά το συνδρομητικό της μοντέλο, εισάγοντας νέες υπηρεσίες για χρήστες κοινωνικών δικτύων, δημιουργούς περιεχομένου, επιχειρήσεις και χρήστες τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης των εσόδων της εταιρείας πέρα από τη διαφήμιση.

Η εταιρεία παρουσίασε νέα πακέτα συνδρομών για Instagram, Facebook και WhatsApp με ονομασίες Plus, προσφέροντας δυνατότητες όπως εξατομίκευση προφίλ, “Super Likes”, πρόσθετα στατιστικά stories και ειδικά εργαλεία αλληλεπίδρασης. Οι τιμές ξεκινούν από 2,99 έως 3,99 δολάρια το μήνα. Παράλληλα, η Meta δοκιμάζει τη νέα υπηρεσία “Meta One”, η οποία περιλαμβάνει συνδρομές για χρήστες του Meta AI chatbot.

Τα πακέτα Plus και Premium θα προσφέρουν εξελιγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με το Premium να αξιοποιεί περισσότερο το νέο “thinking mode” της Meta AI. Για δημιουργούς και επιχειρήσεις, τα προγράμματα Essential και Advanced θα παρέχουν εργαλεία προώθησης περιεχομένου, αναβαθμισμένα analytics, αυτοματοποιημένες προσκλήσεις ακολούθων και καλύτερη προβολή σε Facebook και Instagram. Η Meta στοχεύει έτσι στη δημιουργία ενός ισχυρού συνδρομητικού οικοσυστήματος, ενισχύοντας τα έσοδά της, καθώς αυξάνει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.