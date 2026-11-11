Με στόχο τον εντοπισμό ανηλίκων που ενδέχεται να έχουν δηλώσει ψευδή ημερομηνία γέννησης.

Η Meta επεκτείνει παγκοσμίως την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) που εκτιμά την ηλικία των χρηστών του Instagram, εντοπίζοντας αυτόματα άτομα που φαίνεται να είναι μεταξύ 13 και 17 ετών. Η τεχνολογία παρουσιάστηκε αρχικά σε επιλεγμένες αγορές τον περασμένο Απρίλιο, με στόχο τον εντοπισμό ανηλίκων που ενδέχεται να έχουν δηλώσει ψευδή ημερομηνία γέννησης.

Σύμφωνα με τη Meta, το σύστημα αξιοποιεί οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος και τη σωματική διάπλαση, για να εκτιμήσει τη γενική ηλικία ενός ατόμου. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Οι χρήστες που αναγνωρίζονται ως έφηβοι εντάσσονται αυτόματα στους ειδικούς λογαριασμούς Teen Accounts, οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη προστασία. Συγκεκριμένα, περιορίζονται τα μηνύματα από αγνώστους, τα προφίλ και οι αναρτήσεις γίνονται ιδιωτικά, ενώ εφαρμόζονται ημερήσια όρια χρήσης και γονικοί έλεγχοι.

Η επέκταση συνδέεται και με τη συμφωνία της Meta με 52 γενικούς εισαγγελείς των ΗΠΑ για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την τεχνολογία στο Facebook και παγκοσμίως στο Threads πριν από το 2027.